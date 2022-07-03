劏房兒童疫下鮮有活動　油尖旺成立多元文化跑步隊促進共融

本港有不少基層及少數族裔居住在劏房單位，加上疫情下減少外出，尤其是青少年缺少活動空間，有組織成立油尖旺多元文化跑步隊，招募9至15歲少數族裔及本地青少年一同參與跑步訓練，學習跑步技術及戰術的同時，提供各種族互動機會，促進社會多元文化的發展。



新家園服務總監（香港）陳義飛先生（後排右）陪同油尖旺民政事務專員余健強先生（後排左）在計劃成立日與一班油尖旺跑步隊成員和教練合照。（新家園協會提供圖片）

本月起成立跑步隊邀少數族裔青年參與

新家園協會獲油尖旺民政事務處支持，今年7至11月成立「油尖旺多元文化跑步隊訓練計劃」，主力招募9至15歲少數族裔和本地兒童和青少年，提供合共20堂的跑步技術和戰術訓練。

油尖旺民政事務專員余健強表示，少數族裔是油尖旺的重要社群。為建立一個有凝聚力的地區，油尖旺民政事務處致力推動區內種族和諧和民族融合，今年在「社區參與計劃」新增運動及共融主題，資助機構和團體推行鼓勵少數族裔在地區層面參與社區活動。他期望通過參與跑步隊訓練計劃，希望學員在學習跑步技術和戰術的同時，也能提供一個互動機會，讓他們感受和了解社區。

學員對結識新朋友感興奮

學員M.S.S.S. Mrudulasya 和 M. Sai Badrik表示，很高興能夠參與此活動，期望能夠學到跑步知識和增強體魄，及認識新朋友。另一名學員Rai Prakiti表示，很高興能夠成為YTM Runners其中一名跑步隊成員，希望可以認識更多新朋友。新家園協會服務總監（香港）陳義飛先生表示，期望本計劃的學員，不分種族，都能相互激勵促進，鍛鍊體魄、耐力和毅力，成為一個愛國家愛香港、有活力有愛心的香港新青年。