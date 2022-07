七一｜團體偕少數族裔人士辦回歸活動：與不分種族的朋友共同慶祝

今天(7月1日)踏入香港回歸25週年,新家園協會聯同香港政研會舉辦《多元共融頌回歸》活動,並有多個少數族裔團體一同參與。據協會表示,希望透過是次活動,與不分種族、年齡、性別、身份的朋友共同慶祝。參加者期間一同舉起覆蓋整個場地的大型國旗,並一起唱國歌。



+ 3

多個少數族裔協團體參與合唱

是次活動今日在油尖旺多元文化活動中心進行,由眾多少數族裔團體一同協辦,其中包括印度會、多明尼加共和國經濟文化交流促進會、香港尼泊爾聯會、The Incorporated Trustees of The Islamic Community Fund of Hong Kong, African Community Hong Kong和Bangladesh Association of Hong Kong等,油尖旺民政事務助理專員梁瀞允亦有出席。

活動中,一眾參加者一同拿起巨型國旗進行國歌大合唱,其後亦一同在台前一邊揮舞國旗,一邊唱出《獅子山下》等歌曲。此外,亦有尼泊爾裔、巴基斯坦裔等少數族裔少女即場進行舞蹈表演。

新家園協會服務總監(香港)陳義飛先生表示,香港一直以來是東西方文明的大熔爐,有不同的族裔人士生活在同一屋簷下,共同發展。他相信尊重多元文化前提下,相互促進,令大家生活在香港有「家」的感覺,認為在新一屆政府帶領下,香港必定可以再創輝煌。

印度會主席:早已視香港為家

香港政研會主席鄧德成則表示,歡迎不同族裔的朋友一起貢獻和發展香港;又指過去數年香港雖然經歷社會動亂和疫情肆虐,但是眾人能同心協力克服困難。他續指,「香港在中央支持下能發揮一國兩制優勢」,並寄望新政府能「帶領香港再創高峰」。

印度會主席 anu Lachman表示,自己在香港生活已50年,早已視香港為家,同時亦為身在這裏感到十分驕傲,「我們希望能和香港政府攜手合作,令香港未來變得更加繁榮。」他又指,作為在香港生活及營商的印度裔香港人,多年來體驗到香港回歸之後帶來的不同,深信香港未來要保持經濟穩定發展,才能夠吸引更多商家和投資者,他期望,香港能再次成為世界其中一個重要的營商及居住城市。