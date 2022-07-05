倪匡逝世｜衛斯理之名源自大坑　村內曾接收難民　用地閒置逾18年

一代香港才子倪匡周日（3日）逝世，終年87歲，其著名科幻小說系列《衛斯理》膾炙人口，至今仍有不少書迷津津樂道。「衛斯理」一角的靈感來自位於銅鑼灣大坑村的衛斯理村，早年用來安置難民，並有學校、醫務所所及衛斯理堂等社區設施，至80年代因應教友流失，1988年正式結束衛斯理堂，兩年後被拆卸，現時村內的平房石屋亦已被清拆，用地交還政府，並閒置至今。現時只有營舍尚算完整保留，惟多年來因斜坡維修費用高昂，一直未有社區團體有能力租用。



一代香港才子倪匡周日（3日）逝世，終年87歲，其著名科幻小說系列《衛斯理》膾炙人口，至今仍有不少書迷津津樂道。（視覺中國）

知名作家倪匡叫好叫座的經典作品《衛斯理》系列曾被改編成電影、電視及廣播劇，他曾透露「衛斯理」一名源於他一次乘車經過大坑，見到名為「衛斯理村」的門牌，覺得頗有洋人味道，適合洋化題材，便順手拈來，創作了膾炙人口的經典角色。

倪匡的科幻小說《衛斯理》系列是不少人的集體回憶。（資料圖片/吳鍾坤攝）

上世紀50年代因安置災民的銅鑼灣大坑衛斯理營舍，有前立法會議員希望將有關地點給不同藝文團體申請使用。（資料圖片/歐嘉樂攝）

村內曾有學校、醫務所及教堂

「衛斯理村」屬於掃桿埔徒置區一部分，由衛理公會1955年籌建及負責具體村務，是香港第一條平房村（Cottage Resettlement Area），以會祖約翰衛斯理（John Wesley）命名，用作安置部分石硤尾大火的災民。衛斯理村建有80個平房單位，每列平房由兩個單位組成，全村可容納500人居住。村內亦設有一所名為衛斯理堂的教堂，亦兼辦幼稚園及小學、醫務所、製品公司、社交中心等社區設施，致力改善村民生活，亦服務了附近木屋區的村民。

1957年1月，衛理公會在掃桿埔衛斯理村興建一所新的福利中心。（政府圖片）

衛斯理堂於1990年被清拆

衛斯理堂高峰期教友人數多達347人。惟至六、七十年代，由於不少衛斯理堂教友被安置到其他地方，村民亦陸續遷離，衛理公會開始在村內建設衛斯理營舍，供教會租用作退修場地，衛斯理堂開始進入衰退期。在八十年代，循道衛理聯合教會議決將衛斯理堂改為聚會點，至1988年正式結束衛斯理堂，兩年後清拆。此外，由於掃桿埔的山坡地勢局限衛斯理村的發展，營舍業務亦發展得不理想，最終會方將土地交回特區政府，用地閒置至今。

斜坡維修費高達千萬元 社區團體難負擔

現時衛斯理村的平房石屋已被清拆，而位於綠化帶的衛斯理營舍雖原定於2004年清拆，惟因應區議會要求保留，翌年2月18日的區議會會議上，曾與地政總署商討以短期租約方式，將營舍出租予社區團體使用。

營舍雖然完整，但也變得殘舊，鋼筋外露，如需發展，使用者亦須負責斜坡維修保養等問題，費用可高達千萬元，加上營舍位於200多級階梯之上，亦需考慮無障礙設施等問題。該處有三幢已建好的大樓可用作飯堂、禮堂及可容納睡床的房間，至於交通方面亦有小巴及巴士可達。前立法會議員鄺俊宇曾爭取活化營舍及改劃土地用途，希望衛斯理營舍可租予文藝團體使用。