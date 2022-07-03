倪匡逝世｜「衛斯理」上了天堂　沈西城：倪大哥今午走了

作家沈西城今日（3日）下午在Facebook表示，著名作家倪匡已離世。過去倪匡的科幻小說深受歡迎，曾成為當日風靡大眾的讀物，其中《衛斯理》是他最著名的作員之一。《衛斯理》在1963年起在報章連載、共出版了156本小說，先後被改編成電影、電視和廣播劇。



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（沈西城FACEBOOK）

兒子倪震、新婦為周慧敏

倪匡出生於1935年5月30日，享年87歲，他本名倪聰，字亦明，祖籍中國浙江寧波鎮海，1957年由中國大陸移居香港，被喻為「香港四大才子」之一，為女作家亦舒兄長；兒子倪震，新婦為藝人歌手周慧敏Vivian Chow。他在1992年移居美國洛杉磯，2007年返回香港。

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倪匡先後使用過的筆名，最多為人所知為「衛斯理」，其他包括沙翁、岳川、魏力、衣其、洪新、危龍。他的著作是多代香港人的讀物，當中科幻小說《衛斯理系列》 、《原振俠系列》膾炙人口，此外也有少量武俠小說、偵探小說與情色小說等。

另外亦曾在1989年至1990年間，與黃霑和蔡瀾合作主持亞洲電視清談節目《今夜不設防》。

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1960年代末香港武俠片興起，倪匡轉而從事劇本創作，十多年間劇本超過四百部，其中拍出三百套電影，代表作有張徹導演的《獨臂刀》。他曾稱在高峰期時曾一天寫下二萬字，在12份報章刊登。倪匡2012年4月獲得第31屆香港電影金像獎終身成就獎，2018年獲香港電影編劇家協會頒發編劇會銀禧榮譽大獎。