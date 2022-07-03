倪匡逝世｜四大才子之一　《衛斯理》膾炙人口　讀者憂難再有巨匠

「香港四大才子」之一、科幻小說《衛斯里》作者倪匡今日（3日）離世，一代文壇巨匠隕落。《衞斯理》是不少港人中學年代流行讀物，改篇的電視劇深受歡迎，有讀者對他離世消息感到可惜，直指現今社會氣氛難以孕育具政治隱諭的小說作家，「咁多灰色地帶、地雷」，認為一較為開放思想的氛圍，才令文壇盛放。



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《藍血人》寫來自土星的外星，《支離人》中外星人做了古埃及大祭師，《老貓》說被外星人腦電波入侵的一頭貓等等，倪匡筆下的人物衛斯理經歷了詭異奇遇。「香港四大才子」之一的倪匡、金庸、黃霑都先後離去，蔡瀾今午在Facebook專頁發文四字「脫俗求真」。

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讀者：倪匡及金庸作品都帶有隱諭

倪匡離世消息今午傳出，《衛斯理》系列是不少市民在中學時代的讀物，鄧先生形容倪匡離世是文壇損失，他指現今香港創作自由受壓，相信難以孕育如倪匡般敢言的作家，「咁樣嘅政治環境，咁多灰色地帶、咁多地雷，寫完都出唔到版啦。」

鄧先生又指，倪匡及金庸的作品都帶有隱諭，令讀者對時局有不同聯想，認為現今作者難以仿效，「呢個年代，有心人睇完代入咗，咁點呢？」

市民周先生曾追看《衛斯理》電視劇，大讚倪匡有豐富想像力，對他離世感到可惜。他認為培育優秀作家需要一個相對開放自由的氣氛，如果創作受到嵌制，對小說作品影響甚大，「依家香港都好難有佢呢種作家。」