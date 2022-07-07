深水埗區議會為羅啟銳、倪匡默哀一分鐘　僅民政處代表未有參與

香港著名導演及編劇羅啟銳與作家倪匡日前相繼離世。今日（7日）召開深水埗區議會委員會會議，深水埗區議員李庭豐提議在開會前為兩名人士逝世進行1分鐘默哀。深水埗區議員及委員會主席袁海文表示，默哀在未獲任何議員及在場人士反對下進行，惟在進行儀式時，民政處代表未有參與，袁形容令人有感不尊重。提議人李庭豐同樣認為代表做法如同對兩位前輩不尊重。



香港著名導演及編劇羅啟銳本月離世，終年69歲。他多年來拍攝了不少膾炙人口的經典電影，包括《秋天的童話》、《七小福》、《玻璃之城》及《歲月神偷》等，其中多部作品更在香港及國際奪得獎項，為港產片作出不少貢獻。翌日，一代香港才子及作家倪匡亦離世，終年87歲，其著名科幻小說系列《衛斯理》膾炙人口，至今仍有不少書迷津津樂道。

今日（7日）召開深水埗區議會委員會會議，深水埗區議員李庭豐提議在開會前為兩名逝世人士進行1分鐘默哀。深水埗區議員及委員會主席袁海文表示，默哀在未獲任何議員及在場人士反對下進行。（深水埗區議會網上直播平台Facebook截圖）

今日（7日）早上舉行深水埗區議會地區設施及社區事務委員會會議，區議員李庭豐讀出口頭聲明：「著名導演羅啟銳先生、著名香港科幻小說作家倪匡先生日前逝世，兩位前輩對文藝界貢獻良多，作品膾炙人口，深受廣大市民歡迎。他們的離世無論對業界、對香港市民都絕對是重大損失。為了表示對兩位前輩的懷念，本人希望主席可以批准在今日深水埗區議會『地區設施及社區事務委員會』會議開始前，進行簡單的悼念儀式，並且帶領與會者一同默哀一分鐘，紀念兩位備受敬重的文藝界前輩」。

深水埗區議員及委員會主席袁海文其後接納李庭豐的提議，並在無反對意見下進行一分鐘默哀，以紀念兩位對香港影響深遠的重要人物。袁海文指，有鑑於委員會與文藝議題相關，故接納同事意見進行默哀。他表示，此前民政處代表未有提到默哀提議不符合區議會職能，當時亦無人離場，在默哀進行時，除了民政處代表外，建制和非建制區議員以及同場其他部門代表均有參與。袁海文對民政處代表的行為表示不解，並指出當局在兩位前輩逝世後均有發出聲明致哀，他們今日的做法令人感到不尊重。

提議人李庭豐則表示，默哀作為一個簡單的悼念儀式，以示對兩位逝者的尊重，「佢哋作品對整個香港同市民都有好大影響」。他形容民政處代表做法可惜，亦對兩位具影響力的前輩不尊重。（資料圖片／曾鳳婷攝）

提議人李庭豐則表示，默哀作為一個簡單的悼念儀式，以示對兩位逝者的尊重，「佢哋作品對整個香港同市民都有好大影響」，惟他當時沒有留意到民政處代表未有參與默哀，其後在同事及傳媒提及下才得悉事件。他形容民政處代表做法可惜，亦對兩位具影響力的前輩不尊重。他又估計或與新一屆政府把文藝事項分割在新開設的文化體育及旅遊局，令民政處代表對相關議題感到「抽離」。