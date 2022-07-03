羅啟銳逝世｜《歲月神偷》掀永利街保育戰　市建局終剔除重建項目

香港著名導演及編劇羅啟銳昨日（2日）離世，終年68歲。羅啟銳多年來拍攝了不少膾炙人口的經典電影，包括《秋天的童話》、《七小福》、《玻璃之城》及《歲月神偷》等，其中多部作品更在香港及國際奪得獎項，為港產片作出不少貢獻。而2010年上映的《歲月神偷》，在獲獎後令爭取完整保留永利街的聲音壯大，市建局同年3月亦宣佈將永利街剔出重建項目，並劃為保育區。而城規會亦於2011年將永利街從《市建局士丹頓街/永利街發展計劃圖》中剔除，改劃成「綜合發展區」，使香港電影在本土保育議題上出一分力。



羅啟銳（左）昨天（2日）傳出離世，他與伴侶張婉婷（右）多年來合作無間，製作出多部經典作品。（視覺中國）

羅啟銳1952年在香港出生，畢業於拔萃男書院及香港大學，其後到美國紐約大學留學，與同為港大及美國紐約大學畢業生的女友張婉婷多年來製作了不少膾炙人口的經典電影，在華語電影界有「雌雄大導」之稱，題材涉獵廣泛，滲透濃厚的本土情懷及文藝氣息，是香港新浪潮電影的其中一位代表人物。

《歲月神偷》永利街取景 基層故事表達六十年代本土情懷

《非法移民》、《秋天的童話》、《七小福》、《玻璃之城》及《歲月神偷》均是這對「雌雄大導」的經典作品。其中由電影發展基金資助製作、2010年上映的《歲月神偷》，被喻為羅啟銳半自傳式電影，除了因為由任達華飾演的男主角同樣姓羅、電影主要外景拍攝場地拔萃男書院及永利街，有多名男拔師生客片演出，電影亦改寫了當時被納入重建範圍的永利街的結局。

《歲月神偷》的其中一個主要取景地位於永利街。（《歲月神偷》劇照）

《歲月神偷》以一個基層故事表達了六十年代的香港情懷，並從柏林影展奪得「水晶熊獎」，令電影掀起了舊街重建及保育話題。建於五十年代戰後時期的永利街上樓建群，早年已被納入市區重建區的重建項目，當局計劃保留3棟唐樓，其餘則會重建成住宅大廈。羅啟銳曾表示，永利街是現時香港唯一保留六十年代特色的地方，希望能好好保留街道原貌。

羅啟銳曾表示，永利街是現時香港唯一保留六十年代特色的地方，希望能好好保留街道原貌。（資料圖片）

同年3月，市建局表示，順應民情保留整條永利街，並提醒相關部門應制定全面的保育規劃，令具有歷史、文化及旅遊價值的街道及社區，能以較為完整的形態予以保存，延續本土文化風情的生命力。市建局亦在網站中寫上：為回應市民的意願和規劃意向，城規會在2010年再次討論關於永利街未來的規劃用途，其後於2011年決定將永利街的群樓地段改成「綜合發展區」，並加設高度限制，維持現有建築物高度與臺寬度的比例，以保留永利街「臺」的氛圍，城規會亦決定把永利街從H19項目的核准圖中剔出。

羅啟銳曾到訪前身是石硤尾邨一部分的美荷樓，並憶述小時候住在後巷鞋店，從狹小的閣仔向外望，經常看到對面的美荷樓在大時大節會張燈結綵、雙十節會插滿旗幟及直幡。（資料圖片）

羅啟銳曾到訪活化後美荷樓 訴說兒時石硤尾邨回憶

此外，羅啟銳亦曾接受訪問指，《歲月神偷》裏的「大耳牛」是他的童年寫照，電影中的「羅記鞋店」雖然並非在永利街，而是位於深水埗，與石硤尾邨一條大埔道之隔的後巷，「屋邨仔」出身的羅啟銳亦同樣關注前身是石硤尾邨一部分、被評為二級歷史建築的美荷樓。他曾親身到訪活化後的美荷樓，並參觀建於碩果僅存H型徒置大廈內生活館的展覽，並形容「我有好多同學住在石硤尾邨，經常聯群結隊出街玩」，亦憶述小時候住在後巷鞋店，從狹小的閣仔向外望，經常看到對面的美荷樓在大時大節會張燈結綵、雙十節會插滿旗幟及直幡。在口述訪問中他指，做鞋匠的父親經常對他說「鞋字半邊難」，他卻會回嘴說「鞋字也半邊佳」，認為香港需要大家一起合作及努力才能發展下去，又形容歷史很重要，有過去才有將來，希望年輕人認識昔日的香港。

中西區關注組召集人羅雅寧（右二）則憶述，當年爭取保育永利街時，剛好遇上拍攝《歲月神偷》的羅啟銳和張婉婷，形容二人對香港舊區「好有感情、好珍惜」，十分支持保育，亦願意為保育議題公開發聲。（資料圖片）

羅雅寧：電影的成功提升了市民對保育舊區的關注

中西區關注組召集人羅雅寧則憶述，當年爭取保育永利街時，剛好遇上拍攝《歲月神偷》的羅啟銳和張婉婷，形容二人對香港舊區「好有感情、好珍惜」，十分支持保育，亦願意為保育議題公開發聲。她指數年前在上環城皇街播放電影，並邀請了羅啟銳前來分享，對方亦欣然接受邀請，與街坊暢談一整晚。羅雅寧指《歲月神偷》是羅啟銳自己的成長故事，「他是一個為香港說故事的人，電影的成功提升了市民對保育舊區的關注。對於他的離世我們十分傷感不捨，希望張婉婷小姐好好保重。」

關注保育議題的前油尖旺區議員陳嘉朗同為拔萃男書院校友，當年他亦曾於電影放映會中與羅導演有一面之緣，對於他的離世感到可惜。（陳嘉朗提供圖片）

至於關注保育議題的前油尖旺區議員陳嘉朗同為拔萃男書院校友，他形容《歲月神偷》在母校取景，「主樓係二級歷史建築，電影將佢影得好靚，令一眾舊生睇得好感動」。他指《歲月神偷》上映後引起社會迴響，不少中西區街坊關注永利街去向，當年他亦曾於電影放映會中與羅導演有一面之緣，對於他的離世感到可惜。

張婉婷於港大何東夫人紀念堂宿舍拆卸前趕拍《玻璃之城》

羅啟銳及張婉婷對本土情懷的關注，亦早於九十年代的《玻璃之城》反映出來。由於二人同是港大校友，而張婉婷在大學時期曾入住何東夫人紀念堂的宿舍，舍堂於1998年1月拆卸重建，令她產生了在該處取景拍下九七前兩代港人愛情故事的念頭，而《玻璃之城》的命名，意指城市中有很多事物如玻璃般閃亮通透，但脆弱易碎，只有剎那的光輝。電影由黎明及舒淇主演，在金像獎及金馬獎獲得多項提名及獎項，成為羅啟銳及張婉婷其中一部代表作品。

羅啟銳經典作品：

