佐敦多元文化藝術節開幕 少數族裔樂隊：視香港為第二個家

油尖旺區是其中一個少數族裔人士聚居地。有機構舉辦為期3天的「香港佐敦多元文化藝術節」，活動聚集了來自菲律賓、斯里蘭卡、尼泊爾等的少數族裔表演者，一班成員來自菲律賓、斯里蘭卡、非洲等多地的樂隊「Proteus」更即場演奏經典歌曲《海闊天空》為文化節掀開序幕，他們稱在香港居住多年，感覺很好，沒有遇到很多困難，早已視香港為「第二個家」。



活動一連三日在油尖旺多元文化活動中心舉辦

新家園協會聯同Ace Hero Films Entertainment Limited於7月8日至10日，在佐敦炮台街油尖旺多元文化活動中心舉辦為期3天的「香港佐敦多元文化藝術節」，其中除了涵蓋不同族裔藝術家的專業舞蹈、歌唱和現場樂隊音樂表演外，還有「文化深度遊」，帶領文化愛好者深入九龍清真寺和重慶大廈，讓參加者體驗不一樣的多元文化。

新家園協會服務總監陳義飛致辭時表示，適逢今年是中華人民共和國香港特別行政區成立25周年，是國家和香港重要的里程碑；而香港種族多元的地方，政府應把握多元文化共冶一爐的氣氛和特色，除了西九的M+博物館、故宮博物館外，也應協助社區中的少數族裔青年，令多元文化藝術走進平民百姓之間。

少數族裔樂隊成員來自五湖四海：視香港為「第二個家」

勞福局副局長何啟明則指，香港對中國的「內、外循環」都是一個重要窗口，因現時香港對東南亞國家已有很多聯繫。他提到早前在短片平台抖音上，一名阿富汗商人向中國人售賣12噸果仁，只用了10秒便全數賣光；認為如何促進中方與當地的交流、進步十分重要，而香港作為平台，文化活動最能推動不同國家交流。

樂隊Proteus是開幕禮中其中一隊表演者，其成員來自菲律賓、斯里蘭卡、非洲等多地，據結他手Maiiamo Casi指，他們在港居住多年，平日亦靠在酒吧、公司派對中表演賺取收入。他們又指，認為在香港居住感覺很好，沒有遇到很多困難，早已視香港為「第二個家」。