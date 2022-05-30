少數族裔青年攝影展談「歸屬」　本土印裔男：中學才接觸印度文化

香港人的身份認同由獨特的文化和歷史形成，即使很多人已不再以香港為家，但他們仍對這個地方有歸屬感；一班在港土生土長的少數族裔人士，他們的歸屬感、身份認同又是如何？近日一個攝影展展出了由一班少數族裔青年拍攝的相片，當中以「Belonging」（歸屬）為主題。有印度裔青年指，他從小在華人和西方文化中長大，升中後才多了接觸印度的電影和音樂，對自己的身份也曾感到疑惑；而透過相片，讓他可以將這些心中的所思所想向公眾展現。



是次相片展覽由啟勵扶青會舉辦，共展出30張相片，由12位15至20歲的少數族裔年青人負責拍攝。相展是該會「RiseUp 少數族裔青年社區參與及融入嚮導計劃」的項目，旨在幫助居於本港弱勢地區的少數族裔青年，助他們學習創意的拍攝技巧，並裝備生活技能及抗逆能力。參加者需每周出席互動工作坊，內容包括一系列生活技能（定立目標、解決困難、團隊合作精神），並從中學習專業及創意的拍攝技巧。透過拍攝一張張相片，一眾青年可展示自己或其他人居於香港的各種體驗、障礙或機會。

相展以「Belonging」（歸屬）為主題，青少年拍攝的相片有各式各樣，即使是生活照，也表達出他們如何屬於這個地方，（呂諾君攝）

嘆本港普遍仍對少數族裔有既定印象

17歲的Yahya是一名印度裔青年，但他在香港土生土長，小學時就讀英文學校，身邊全是華人和西方人同學，「我英文口音變得很好，也很懂香港和西方的文化。」他雖然懂說流利印度語，口音卻不如英文般標準，到升上中學後，身邊才多了印度裔同學，「於是我常和他們去玩，多看印度的電影、聽印度的歌曲，我也很愛我的印度文化。」Yahya認為，現時香港普遍仍對少數族裔有既定印象，但他以自己例子來說，香港人應多給機會讓他們表現才能，不應從外表判斷，「你看着我，我外表是這樣，但內裏也不像其他印度人。」

Yahya又指，小時候有學畫畫，但拍照對他來說很新鮮，在這個計劃下他學到如何在相片中表達訊息。例如其中一幅作品，他拍下自己房間，讓大家從這個屬於他的地方了解他；另一幅則是大帽山的日出。他又指，日後會繼續拍照並放到instagram上，而未來的目標是當上一名建築師，以另一種方式表達自己想法。

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巴基斯坦女生：如果人們不理會膚色、語言，世界更美好

來自巴基斯坦的Sania今年20歲，大約5歲時跟隨父母來到香港，對於「Belonging」這個主題，她認為，一個人出生在某個地方並不代表他屬於那個地方，「而是當你覺得對方敞開心扉、不加批判的接受你。」她認為，重點在於人們之間如何互動，「不是關於少數族裔和華人，或者黑人和白人，如果人們不理會膚色、語言，世界會更加美好。」她其中一張照片拍下了一個行人通道上蓋和月亮，「如果你想享受美麗的月光，你就要離開遮蔭。」Sania說道。

啟勵扶青會高級項目及服務經理吳芷旻（Cindy）指，過往計劃多在中學招募參加者，今年開放在網上公開招募，並且首次為相展設立網上展覽。她表示，教導生活技能及抗逆能力是每個青少年的所需，但就少數族裔青年而言，坊間的資源較少，而且社會上仍然存在對他們的刻板印象；設立相展希望讓這班青年有渠道發聲，同時讓更多人親身或在網上了解他們的想法。

21/22 RISEUP 相片展覽詳情：



日期: 5月28日至6月4日（5月29日及6月3日關閉）

地點：西營盤干諾道西120號1樓The Platform Event Space

網上展覽：https://bit.ly/3PGQmR3（即日起至7月中旬）