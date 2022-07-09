皇后山邨、山麗苑3萬人口交通如孤島　巴士公司稱樂與運輸署研究

位於粉嶺的皇后山邨和山麗苑近日陸續入伙，但現時社區配套、交通安排不足，不少居民批評區內有如「孤島」。北區區議會主席羅庭德指，雖然現時服務的小巴已陸續加密班次、開設附加路線，但仍未能滿足現時兩個房屋項目所帶來的服務需求。他早前向區議會呈交文件，希望反映居民對開設巴士線往來上水站的要求；九巴和城巴透過書面回覆指，樂意與運輸署作進一步研究，以完善皇后山一帶的交通服務網絡。



區議員指單靠小巴服務不足滿足人口需要

羅庭德在早前向北區區議會交通及運輸委員會提交的文件中指出，從他收集的意見中得知，在皇后山區新入伙的居民多為生活於屯門、元朗及天水圍等新界西區的街坊，而上水則為轉乘至新界西區或外區的交通樞紐；自皇后山邨及山麗苑陸續入伙後，唯一來往皇后山邨及上水的503小巴有加強班次，亦開設了503K 附加路線，惟區內共兩個房屋項目，交通服務需求很大。

羅庭德提到，火炭駿洋邨以及彩禾苑與皇后山區同樣是一公屋加一居屋的組合，其5,652伙的總伙數比皇后山邨及山麗苑少接近一半，但同時有60P小巴及285號巴士往來沙田市區，而粉嶺聯和墟在只有21,191人的情況下， 亦同樣有278K 巴士及52A、54A、56A小巴來往聯和墟及粉嶺站。他認為，皇后山兩個房屋項目預計人口將達到30,000人，絕對有足夠人口基礎及需求設立多條巴士線來往上水，要求加開巴士線來往皇后山邨至上水站，以滿足區口內口交通需要。

運輸署指已延長服務時間及加密班次

運輸署發言人在書面回覆中指，現時，新界專線小巴第503號線為皇后山的居民提供全日來往上水港鐵站的公共交通服務，短途特別服務第503K 號線 (皇后山–上水匯)亦於繁忙時段提供來往皇后山及上水的接駁服務，班次為10至15分鐘一班，而署方一直與營辦商商討進一步加強該號線的服務。發言人稱，為了配合乘客增長，營辦商已於7月上旬額外調配2輛小巴（共9輛小巴）營運上述兩條專線小巴路線，並將於本月10日起進一步加強第503K號線的服務，當中包括加強繁忙時段班次、拓展至全日服務及延長服務時間至晚上10時，屆時來往皇后山及上水於繁忙時段的聯合班次可進一步加密至約7分鐘一班。

發言人續指，該署亦已指示營辦商在資源許可的情況下，應靈活調配車輛以應付乘客需求，為居民提供適切的服務，強調會繼續密切留意來往皇后山及上水的公共運輸服務需求並適時檢討。

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九巴方面則表示，現時，皇后山邨居民可乘搭九巴78A號線，於粉嶺站免費轉乘78K或79K線前往上水；乘客亦可在上水乘搭78K或79K 線，於沙頭角公路粉嶺樓站免費轉乘 78A 線前往皇后山。公司亦預期，皇后山區內交通需求將隨皇澄樓及皇溢樓居民陸續入伙而進一步上升，而就有關改善皇后山邨往來上水直達巴士服務之建議，發言人指公司持正面態度，並樂意與運輸署作進一步研究，以期完善皇后山一帶的交通服務網絡，滿足居民出行需求。

城巴亦在書面回覆指，十分樂意與運輸署繼續積極研究提升皇后山的巴士服務。