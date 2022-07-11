新界西北人口急增　公營牙科服務供不應求　政黨促增加街症服務

現時屯門區及元朗區的總人口逾110萬，惟區內公營牙科服務嚴重不足。立法會議員周浩鼎今日（11日）與黨友一同到政府總部請願，要求當局檢視整體牙科資源配套，加強公營牙科服務，減少市民的輪候時間。



周浩鼎與屯門區議員賴嘉汶、民建聯屯門支部副主席鍾健峰及民建聯元朗支部副主朗莊展銘今日到政府總部請願，要求當局關注屯門及元朗區的公營牙科服務不足問題。（民建聯提供圖片）

周浩鼎與屯門區議員賴嘉汶、民建聯屯門支部副主席鍾健峰及民建聯元朗支部副主朗莊展銘今日到政府總部請願，要求當局關注屯門及元朗區的公營牙科服務不足問題。周浩鼎表示，目前全港共有11間衞生署轄下牙科街症診所，為市民提供脫牙及止痛等服務，在新界西北區則分別有屯門仁愛牙科診所及元朗政府合署牙科診所，由於市民需求甚殷，往往需要輪候多時。

周浩鼎指，屯門仁愛牙科診所每周僅提供一天服務，有居民甚至需要通宵達旦輪候，情況苦不堪言。他補充指，雖然政府現時為低收入及有特別需要的長者提供牙科護理服務支援，包括長者牙科外展服務計劃及關愛基金長者牙科服務資助項目等，但未來新界西北區內人口大幅增長，服務供不應求，而未符合上述資格要求的基層市民，現有配套亦未能應付日益增加需求。

賴嘉汶認為應增加更多種類的牙科服務，例如補牙服務。（資料圖片）

因此，周浩鼎要求當局盡快增加牙科街症名額，並整體增加更多公營牙科街症服務，例如增加牙科診所的服務日數等，同時檢視相關程序，減少市民輪候的時間。至於政府在指定的牙科診所為公務員及退休公務員提供牙科服務，周亦建議當局考慮把指定服務公務員的牙科診所，騰出特定時段及日子，安排開放予公眾使用，以紓緩需求。

賴嘉汶則表示，屯門區人口急增，特別在青山公路、屯門第54區大量人口逐漸入伙，增加公營牙科服務更形迫切。此外，由於目前牙科街症的服務只限於數項服務，賴認為應增加更多種類的牙科服務，例如補牙服務。

鍾健峰則指出，疫情期間市民無法往返內地，令以往選擇到內地進行牙科診治的人士留港，對於本地尋求公營牙科服務的需求有增無減。莊展銘表示，元朗區同樣人口急增，目前元朗政府合署牙科診所經常大排長龍，必須加快檢視及增加區內公營牙科服務需要。此外，審計署於2017年4月曾發表報告指，衞生署轄下牙科診所的派籌未盡其用，平均13%的派籌額並未使用，民建聯促請當局能持續優化當中的安排，幫助更多有需要的市民。