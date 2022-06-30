睇牙｜公營免費牙科一周僅收21症 市民通宵輪候：忍屎忍尿唔飲水

屯門有街坊近日在facebook群組表示，衞生署轄下的屯門仁愛牙科診所由於逢周三提供免費牙科服務，但每日僅提供21個名額，因而導致不少街坊，甚至長者在前一晚通宵露宿排隊，發文的街坊呼籲當局正視問題。



據facebook群組「屯門友」周三(29日)發帖指，有街坊前一晚(28日)已經到場輪候屯門仁愛牙科診所的21個周三街症籌號。據現場街坊指，排前頭位的街坊晚上10時已經開始到場，之後陸續到場露宿的街坊均要忍受33度高溫、蚊咬的煎熬，由於最近的廁所要到相對較遠的栢麗廣場傷殘廁所，因此在場等候的街坊只好「忍屎忍尿又唔敢飲水」。

該名現場街坊又指，自己當然已經凌晨近3點半到現場，但只能排到第22位，不過他仍然等到早上8時15分派籌後先離開，希望前面有人忘記帶身份證或沒打齊3針，「買個希望我可以補上做後備」，但最後也是「食白果」。

該名現場街坊坦言，將來屯門陸續有公屋、私樓落成，「應該會有更加多人爭崩頭，希望可以叫醫管局高官落來排吓隊, 感受排隊滋味」，而香港牙醫費用昂貴，「剝隻牙最平都$600，剝一隻智慧齒要$4500起，不是小市民能負擔得到，希望醫管局可增加名額。」

不少屯門街坊亦在帖文下指：「會唔會考慮設置網上派籌預約機制」、「咁排法，講真加幾多個名額都唔會夠啦」、「香港公共醫療的悲哀,顯示社會貧富懸殊的嚴重情況」。記者已就事件向衞生署查詢，暫未獲回覆。

據資料顯示，疫情前本港目前只有11間牙科診所提供街症服務，免費處理脫牙及止痛等基本問題，但每間診所的開放時段每周僅數節，派籌量更少於100個。隨着本港人口老化問題嚴重，但診所的每日派籌量過去10年亦無增加，牙科街症嚴重不足的問題一直備受批評。