屯門兩個公屋項目入伙在即　九巴開通首條全日路線67A出巿區

隨着更多新公共屋邨落成，居民對公共交通的需求有增冇減。九巴就屯門和田邨及菁田邨即將入伙，在區內開設首條來往該屋邨至巿區的全日巴士路線67A，單程車費10元，居民可乘搭該路線直出荃青一帶，或在屯門公路轉車站轉乘其他路線出港九新界。九巴稱已向運輸署提交擬定路線，爭取本月內投入服務，屆時會向菁田、和田邨居民推出「買三送一」優惠月票，減省車費支出，詳情稍後公佈。



和田、菁田邨入伙在即 地下尚未完全解封

資料顯示，屯田和田邨及菁田邨分別位於屯門第54區興貴街及欣寶路用地，當中和田邨共有4座大廈提供4,232單位，預計將於今年9月中入伙；菁田邨則分兩期發展，第一期興建五座大廈提供5,183單位，少部分單位已編配予基層公務員入住，其餘單位正派予居民上樓，至於第二期發展的兩座樓宇預計在2024年落成。現場所見，和田邨大廈地下外圍，包括和田商場及地下大堂對開路面仍在圍封中，裝修工人正完善最後階段的工程，未見有居民出入，由於目前未有任何巴士路線途經兩條屋邨，居民要在屯門寶田邨或建生邨下車，再步行約7至10分鐘前往目的地。

運輸署早前就屯門第54區新發展區（和田邨及菁田邨）巴士服務進行招標，6條由城巴中標，而九巴及港鐵則各開設一條新線，其中九巴投得的67A擬定路線是以屯門寶田邨為總站，途經和田邨、塘亨路（菁田邨）、紫田村、欣田邨、富泰邨、華都花園及屯門公路轉車站，直出荃灣、大窩口、葵興及葵芳一帶，並以葵翠邨為終點，單程車費為10元，預計繁忙時間約20分鐘一班車。乘客若要轉車，可在屯門公路轉車站下車，再以轉乘優惠乘搭站內共40條九路線出港九新界巿區。該路線目前正待運輸署批准，爭取今月內投入服務。

九巴：屯門線或沙中線開通帶來挑戰 未來資源投放新發展區

九巴助理車務總監（西部）楊晉瑋表示，即使和田邨及菁田邨尚未入伙，但區內已有不少工程正在進行中，有一定的交通需求，因此九巴希望路線能盡早開辦，讓現時已在區內工作的工友，或為入伙作準備的居民提供便捷的服務。

九巴傳訊助理總監林子豪表示，港鐵屯門線或沙中線開通後，對巴士路線帶來相當沉重的壓力，例如沙中線開通後，巴士乘客每日客量減少達3萬人次，九巴正想辦法應對，67A路線的開通正好說明九巴將客量減少而減省出來的班次，轉而投放在新發展地區，尤其政府公屋或過渡性房計劃均以基建及交通先行的方式出發，九巴佔有相當重要的角色，以支持新落成公屋、資助房屋或過渡性房屋的發展，並提早開放服務予居民使用。

九巴傳訊助理總監林子豪承認港鐵沙中線及屯馬線的開通，對巴士營運帶來挑戰，九巴未來將投放資源至其他公營房屋、過渡性房屋等新發展區，滿足當區居民需要。(盧翊銘攝)

他指雖然和田及菁田邨居民尚未入伙，但「街坊都會先嚟呢個區視察環境，甚至裝修工友都需要巴士服務，我哋提早啲提供呢個服務造福巿民。」