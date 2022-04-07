屯門菁田邨驚現6墳墓　網民提名7條靚景屋邨：公屋都有無敵大海景

【公屋/屋邨/靚景】屯門即將入伙的公共屋邨菁田邨，被發現邨中有6座墳墓，有五幢大廈圍繞祖墳而建，不少住戶一開窗就可以看見俯瞰墳景，而兩者距離目測不足30米，引寺網民熱議。有網民表示，墳景的確非常少見，但香港亦有不少有靚景的公共屋邨，不少景觀比美私人豪宅。



屯門菁田邨出現墳景奇觀。（資料圖片）

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有附近村屋住戶表示，屯門不少公屋附近均有墳墓，亦有網民認為沒甚麼大問題，雖然有靚景會住得更開心。其實香港有不少公屋都處於黃金地段，可以看到無敵大海景，亦有位處半山俯瞰港島，更提名7大靚景屋邨。

👇👇👇按圖看網民心中7大靚景屋邨👇👇👇

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有網民認為，有得住已經好好，不會過份計較是甚麼景。大家又覺得哪一條屋邨最吸引？留言分享一下吧！

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有網民在連登討論區發文，研究香港眾多私人屋苑中，哪一個最殘、最霉、最舊？樓主更拋磚引玉，指位於九龍瀛的德福花園當之無愧，旋即引來大量網民「聲討」，指德福雖然稱不上新淨，而且外型不討好像紙紮樓，但市面上仍有不少比它更霉的屋苑。網民列舉了不少例子後，最後一致認同，其中位於大角咀的一個私人屋苑，堪稱現代版九龍城寨，才是真正Boss級「殘、霉、舊」之王。👉即睇殘霉舊私樓有邊間👈

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