土瓜灣五街和十三街重建時間表無期　市建局：正幫助居民復修樓宇

市建局行政總監韋志成日前指重建土瓜灣「五街」和「十三街」的收購成本達400億元，市建局需要儲錢或借貸進行相關重建工作，未有交待任何實質時間表。九龍城區議會今日（14日）討論相關議題，會上有議員指出上述兩地樓齡達60年，即使居民有心進行維修，惟每隔幾年仍會出現滲水或石屎剝落的情況，希望能盡快獲安排重建。市建局表明就「五街」和「十三街」的樓宇現況過往已為業主提供各項樓宇復修支援服務及資助，改善樓宇的狀況和設施，未能提供何時落實舊樓收購的日期。



區內舊樓林立 議員指出現漏水石屎剝落等結構問題

區議員潘國華在九龍城區議會房屋及發展規劃委員會中指出，土瓜灣「五街」和「十三街」重建已討論多年，區內舊樓林立，大廈衛生狀況欠佳，建議優先重建改劃該地區。楊振宇則指「五街」和「十三街」兩地樓齡達60年，部分樓宇問題不是居民無心處理，而是無辦法處理，例如每隔幾年便會出現滲水或石屎剝落情況，久而久之大廈出現結構性問題，希望能獲當局優先處理，居民亦為此感到沮喪，期望盡快安排重建。

市建局代表表示理解土瓜灣「五街」和「十三街」居民對所居樓宇日久失修的憂慮，並備悉他們要求盡快重建的訴求。代表指在決定開展每個重建項目之前，局方均審視多方面的因素並作全面考慮。除個別樓宇狀況及環境等因素外，亦會考慮有關重建項目能否透過重整土地用途及重新規劃，為社區帶來更大的裨益。基於市場敏感性和保密原則，局方只會在其啟動個別具體項目時，透過刊憲等方式對外公布項目細節。

代表又指，「十三街」及「五街」發展密度高，現有地積比率已接近現行規劃和法規所准許的發展密度。加上大廈內充斥劏房單位，若要重建這兩個項目，局方預計將面對龐大的收購開支，以及居民和商戶遷置安排等挑戰，局方必須審慎研究開展有關項目的規劃，包括牽涉的資源、啟動項目的時間和規模、補償安置安排及規劃主導的市區更新模式。

市建局：過往已提供資助計劃助居民維修

除了重建之外，局方亦會考慮有關復修的策略，以幫助九龍城區舊樓的居民。 九龍城區是局方的重點工作區域之一，就「十三街」及「五街」的樓宇狀況而言，局方過去為相關業主提供各項樓宇復修支援服務及資助。現時「十三街」及「五街」樓宇群內有不少大廈已參加 「樓宇更新大行動2.0」及「消防安全改善工程資助計劃」等資助計劃，以改善樓宇的狀況和設施。

發展局書面回覆指，為協助舊樓業主為其樓宇進行維修保養，延長樓宇的可使用年期，政府一直與市建局緊密合作，推展多項與樓宇安全及復修相關的財政及技術支援計劃，以協助有需要的業主，特別是缺乏經濟、統籌等方面能力的業主保養其物業單位。市建局已把多項計劃整合為樓宇復修綜合支援計劃，為有需要的業主提供方便的一站式申請服務。

至於議員關注的九龍城「十三街」及「五街」重建，發展局指其包涵在更新計劃內。市建局現正審視多方面的因素以作通盤的考慮。基於市場敏感性，政府現階段不便評論，市建局必須就其重建發展業務計劃遵守保密原則，只會在其啟動重建項目時才透過刊憲等方式對外公布項目細節，包括重建位置及範圍等資料。