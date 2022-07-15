「阿棍屋」開全港首間免費動物診所救浪浪　義工需先申請登記

香港流浪動物眾多，不少靠善心義工定時餵食及照顧，但眾所周知，動物的醫療費相當高昂，當無家的動物生病，又該如何是好？近日元朗的動物收容所「阿棍屋」在深水埗開設本港首間免費獸醫診所，動物義工經申請登記後，就可帶生病的無家貓狗到診所接受治療。此外，診所亦會為弱勢社群，如倉貓倉狗、鄉郊放養的貓狗、露宿者所養的寵物等，提供免費的基本醫療服務，診所預計本月將投入服務。



獸醫診所耗資200萬元 全靠愛心人士捐款支持

由「阿棍屋」開設的「善行動物診所」，位於深水埗九江街車房附近，其玻璃門上有「願天常生好人、願人常做好事」的字句，旁邊牆身有一幅色彩鮮豔的壁畫，診所預計於7月中投入服務。據「阿棍屋」早前表示，他們是「由零開始籌辦一家診所」，每一細節都要投放資源，當中購置醫療器材可算是最高昂的支出；其中單是驗血機便需要30多萬元，而搭建合乎要求的X光房亦要接近20萬元。

「阿棍屋」近日表示，初步估算診所已耗資約200萬元，期間並無任何政府資助，全靠有心人和愛護動物人士的捐款支援。而診所的理念只是單純希望為一批無依動物提供應有的醫療服務，讓一些常見的疾病如心絲蟲、牛蜱熱、烏蠅蟲等獲得及時醫療處理，因此診所不會對外開放接收收費的診症。為免服務被濫用，恆常在街餵飼及關顧無家動物的義工，通過申請登記程序才能帶有需要的動物到診所；經濟上有困難的主人則需要提交相關證明，經嚴格審批才可以帶同貓狗免費求醫。

Teeny Bakery • 寵物蛋糕烘培店為支持流浪動物，早前與「01心意」合作發起慈善義賣，所得收益將全部捐給阿棍屋設立浪浪診所，為流浪動物提供免費醫療服務，有興趣者可登入01心意查詢。