72年歷史美都餐室第二度關閘停業　門口貼通告6種語言說再見

屹立油麻地廟街72年歷史、曾成為無數港劇及電影經典取景地的美都餐室，因疫情影響關係，繼今年3月起曾休業多個月後，近月一度短暫重開，惟上星期再被巿民發現今年第二度關閘停業，並且在門口貼出新通告，分別以6種不同語言向公眾告別「係咁先啦，下次再見。」暫未知道何時重開。



舊冰室格局成打卡勝地 因疫情生意大受影響

1950年開業的油麻地廟街美都餐室，一直保留六、七十年代舊冰室格局，曾經是港劇如《酒店風雲》、《廟街·媽·兄弟》及電影的取景勝地，成為中外旅客慕名到訪的打卡勝地， 然而新冠疫情打斷本港自由行盛況，連帶美都亦因此受影響生意大減。

《香港01》記者曾於今月2月底到訪，當時地下已無人入座，二樓雅座則有廖廖數枱食枱，臨近午巿時段人流稀少，只有一名夥計接待全場顧客，夥計與熟客離開結賬前寒暄數句，臨走前叮囑對方「保重身體呀！」第二代接班人黃醒芬承認3月1日起將會暫停休業，直至5月才會重新開放，「無緊要，咪當唞下咯！」

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今年第二度關閘停業 電話無人接聽

據了解，美都其後一度重開，惟至上星期起再被巿民發現半年內第二度關閘停業，門口貼出一份通告，分別以日語（Sayonara）、意大利語（ciao）、西班牙語（Adios）、法語（adieu）、及中英語說「再見」，並以中文寫出「係咁先啦 下次再見 拜拜」，未再交待會否重開，只在文末稱「有緣 我哋一定會再見」餐室電話亦暫時未能接通，未知是否已經結業。