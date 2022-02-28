疫情｜72年歷史美都餐室3月起休業　200米食街僅兩間開門做午巿

第五波疫情越發不可收拾，昔日繁華的街道亦變「死城」。屹立廟街逾七十年歷史、曾成為港劇及電影經典取景地的美都餐室，明日（1日）起暫時休業，老闆娘黃醒芬稱或至5月才重新開業，中午時段所見，全長200米的廟街食街，只有兩間食肆如常經營午巿堂食，其餘食肆、便利店或娛樂處所，不是被納入《599F》條例規管的處所而長期關閉，便是自行張貼公告稱疫情嚴峻，暫時休業至另行通告，整條街道顯得特別蕭瑟冷清。



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美都餐室保留六、七十年代舊冰室格局

介乎文明里與眾坊街一段200米的廟街，昔日是大排檔、甜品店及餐室的食街集中地，當中以1950年開業的兩層高美都餐室最為聞名，牆上掛滿手寫餐牌、 紙皮石地板、樓上雅座保留着舊轉角唐樓一字排開曲尺形綠色鐵窗及幻彩百葉廉，保留着六、七十年代舊冰室格局，它更是港劇如《酒店風雲》、《廟街·媽·兄弟》及電影的取景勝地，長年吸引不少中外旅客慕名到訪，經常座無虛席。

《香港01》記者今日（28日）中午到場所見，地下無人入座，二樓雅座則有數枱食枱，臨近午巿時段人流稀少，只有一名夥計接待全場顧客，夥計與熟客離開結賬前寒暄數句，臨走前叮囑對方「保重身體呀！」第二代接班人黃醒芬與丈夫閒時坐在門外乘涼，她承認3月1日起將會暫停休業，直至5月才會重新開放，「無緊要，咪當唞下咯！」

食街變死城 大部分食肆貼通告休業

除了美都餐室以外，全長200米的廟街本來是食肆集中地，但中午所見，只有美都與廟街餐廳小廚如常營業，其餘以煲仔飯聞名的宏興美食館、聯發小廚，隔鄰鴉打街的明記馳名雞粥、安柏娃泰國燒烤菜館等食肆，均在閘前張貼通告稱因疫情嚴峻，將會休業至另行通知，甚至連不受防疫條例影響的兩間7-11便利店，以及專售火車模型的利廣玩具模型公司亦已關閘，其中一間靠近文明里交界的7-11便利店貼出公告指有職員確診，故暫停營業至另行通知，該店會聘用專業營辦商作全面清潔及徹底消毒，全店同事會進行新冠病毒測試及密切跟進同事健康狀況，對顧客構成不便抱歉。

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途經巿民另覓地方尋找食肆落腳

連同被納入《599F》條例規管處所而關閉的麻雀館、歌廊，僅餘尼泊爾小店及洗衣店尚且如常營運，全街相隔十數米，才有一兩間店舖零星開業，市面顯得冷冷清清。有巿民途經廟街欲找尋落腳點時，見大部分店舖關閘，不住搖頭向身邊人表示：「連午巿都關門，睇嚟都唔會開，我哋都係去第二度吧。」