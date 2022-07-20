共融龍舟賽耀能協會代表隊奪冠　教練讚自閉症隊員有超水準發揮

為慶祝香港特別行政區成立25周年，坊間不少體育機會舉辦一系列的體育活動或賽事賀回歸。繼6月上旬的「香港特別行政區25周年回歸帆船賽」後，香港遊艇會於周六（16日）假灣仔海濱「水上運動及康樂主題區」舉行「海龍耀維港-龍舟邀請賽」。

撰文：香港遊艇會



在開始共融龍舟賽事前，一眾參與者在岸上先進行熱身及拉筋。（香港遊艇會提供圖片）

賽事的亮點當然是日落，海面上的龍舟及賽道均亮起燈。原來活動當日早上，香港遊艇會慈善基金會邀請了坊間非牟利機構，「Love 21」、「親切香港」及「香港耀能協會」帶同他們的學員率先在上址參與龍舟共融賽事，共同在維港賀回歸。

香港耀能協會石圍角家長資源中心龍舟隊最終勇奪冠軍。帶隊教練葉慶富表示他們的學員大多已有6至7年龍舟訓練的經驗，一般訓練以400米為主，是次在灣仔海濱「水上運動及康樂主題區」的賽隊只有200米，基本上一開賽便要有強大的爆發力，加上整齊的節奏，才有機會致勝。最終，一眾隊員不負眾望，開賽時迅速調節節奏，亦很快便適應水流，最終凱旋。

教練及帶隊社工表示是次出賽會員大多屬自閉症譜系障礙人士，惟不要小覷他們，只要他們一專注上來，他們的運動水平及潛能可以有超水準的發揮。

蕭沖、鄧永俊及楊志森均是香港耀能協會石圍角家長資源中心龍舟隊隊員，對於能在維港近岸位置扒龍舟，眾人都表示感覺新鮮，可以聽到途人為他們打氣時更帶點興奮。

香港耀能協會石圍角家長資源中心龍舟隊教練葉慶富發揮超班水準，對他們的表現大感滿意。（香港遊艇會提供圖片）

Love 21學員劉榮臻同是自閉症譜系障礙人士，去年起亦有參與香港遊艇會慈善基金會推行的SEN龍舟訓練計劃。劉母指即使疫情令兒子暫停了龍舟訓練一段時間，惟沒有把教練教授的技巧如手腳協調及動作等拋諸腦後，故十分滿意兒子表現。同樣來自Love 21的何兆堃亦非常滿意自己及團隊的表現，連坐上龍舟前要穿龍舟的基本步亦沒有遺漏，十分開心。

香港遊艇會副會長彭孝書先生在賽後亦表揚一眾參賽者青出於藍，盛讚他們勇於嘗試不同運動更積極參加比賽，為他們驕傲。