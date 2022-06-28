母女檔社企設計無障礙功能服飾　創辦人盼身障人士可穿得有尊嚴

愛美之心，人皆有之。「一個貪靚嘅人，會隨著年齡變大而變得唔貪靚咩？」人稱姜太的社企睿程創辦人說道。透過親身經歷年邁母親離去前的情況，令姜太領悟到社會上著重實用性的功能衣物選擇有限，部分更令年長者及身障人士穿著時感到尷尬，亦會大大減少他們外出的意欲。

一次朋友訴說一段經歷，令姜太意識到原來簡單一件衣物有解開別人心結的威力，其後啟發她成立睿程。自此為長者及身障人士設計無障礙功能服飾，盼華衣美服不再受限於時裝，每一個人均可透過衣服奪回自信及尊嚴，這個決定更獲得姜太一家支持，任職設計師的長女更放棄高薪厚職，兩年前全職加入睿程，致力籌備新系列Boundless，並與展能藝術家合作，加入關愛共融的元素。



+ 4

Boundless X 藝全人設計展由社企睿程籌劃，展覽中展出多件美觀的無障礙服飾設計，如醫療收納袋、圍巾、小童口水肩及哺乳巾，當中使用的畫作由展能藝術家李世豪及黃錫煌繪畫。現場更有工作人員為參觀人士拆解各件服飾的功能及使用方法，讓他們了解美觀及功能設計可以並存。

今年60歲的姜太是睿程創辦人，社企的成立與她的親身經歷有關。她與年邁母親一次飲茶經歷，成為她日後加入製作美觀及功能並重的無障礙服飾埋下粒子。（歐嘉樂攝）

社企睿程於4年前成立，主要為長者及身障人士提供無障礙服飾設計，睿程的成立與創辦人姜太的個人經歷有關。今年60歲的姜太，曾任職製衣行業34年，6年前退休後，90多歲的母親卻經歷不少病痛，例如時常周身骨痛致行動不便。姜太的母親居於院舍，她經常前往探望，有一次院舍姑娘協助母親更衣，姜太目睹母親在更衣過程感到疼痛，姑娘亦「身水身汗」。

愛美年邁母親尿袋外露顯尷尬

時至冬天，姜太與母親到茶樓飲茶，母親穿上美美的羽絨，因害怕弄髒，只能使用固定顏色的口水肩，而母親所使用的尿袋更直接外露，「啲血絲同黃色真係有啲嘔心。我問姑娘可以點處理。姑娘叫我可以用背心袋或者環保袋袋住」。姜太聞訊感到驚訝，「乜全世界得我阿媽用尿袋？」姜太坦言感覺亦欠佳，「因為我知我阿媽係一個貪靚嘅人」。其後姜太便著女兒到網上查找相關物品，原來市面上的尿袋真的沒有太多選擇，這件事為她日後成立睿程埋下伏線。

輪椅腫瘤人士難買褲 啟發成立睿程協助有需要人士

6年前因老闆離世，製衣廠需結束，姜太亦順勢退休，而老闆生前留下一筆款項，著姜太用於公益事務。姜太憶述一次有朋友提到，曾經接過一宗生意令對方十分深刻，客人是一名健全男子，他為身障哥哥向店方要求訂製褲子，原來弟弟早前曾到訪多間店舖均被拒絕。他的身障哥哥是一名輪椅人士，因大腿長有一粒大腫瘤，難以買到合適的褲子，只能長期以毛巾蓋腳，令哥哥感到自卑，不願意外出。當事主收到訂製褲的一刻，竟當場哭出來，並感謝朋友讓他和哥哥之間的心結解開。姜太表示度身訂造無障礙服飾難度不如想像中高，「整條褲對識製衣嚟講唔係一件難事，當下呢個故事好觸動到我。」

受到朋友分享啟發下，姜太決定使用老闆留下的款項及多年製衣經驗，著手設立社企睿程，並於荔枝角自設製衣廠，希望透過設計更多無障礙功能服飾，協助他人解開心結。社企正式運行前，姜太更用了半年時間到訪世界各地，研究相關產物，以及找來不同人士試穿研發成品，盼讓使用者有選擇及有尊嚴地活下去。在設計每一件產品時，她均會易地而處，「點解要將就，見到母親要無尊嚴地離去，我都唔希望自己日後會係咁」。

設計師女兒棄高薪厚職加入社企 從中獲得滿足感

姜太創立睿程的決定獲得家人全力支持，每人更各司其職，丈夫充當雜工，有正職的兩名女兒則兼任會計及設計師。後來因睿程發展漸大，原本任職設計師的長女Kadri毅然辭職，成為睿程美術總監。Kadri指，上一份工作算是高薪厚職，但受到速食文化影響下，所謂的時裝變得毫無特色，「我覺得無意思，呢啲（成衣）唔會話冇咗就唔得」。Kadri反而認為睿程的理念與自己想法相近，亦能從中獲取滿足感，「會有種感覺，原來你先做得到，又可以幫到人」。

睿程美術總監Kadri甘願放棄高薪厚職，加入與自己想法相近的睿程，並從工作中獲取滿足感，「會有種感覺，原來你先做得到，又可以幫到人」。（歐嘉樂攝）

睿程新系列Boundless即「無限之意」，希望讓使用者一家可一同使用，不再標籤使用者，亦可為功能服飾重新定義，盼減去使用者的尷尬，這一個系列更是Kadri全職後首個籌備的項目，她表示現時本地布料的選擇較少，大多以淨色為主，在苦惱之際，社企藝全人創辦人的朋友便建議她可以使用展能藝術家的作品。Kadri意外發現展能藝術家作品具可塑性，既能復古，又能融合新派元素，當中兩幅畫作更令Kadri一看愛上，故選用作Boundless系列的服飾上。

但由畫作轉為布料上的印刷物並不容易，Kadri與三位社企實習生花上一個暑假的時間，才成功將其電子化，並花上大量時間重新製作、擺位、設計及與廠房溝通，歷時兩年才完成Boundless系列。現時Kadri希望能把無障礙功能服飾帶進學校，讓學生從小認識，提升認知。

展能藝術家形容大開眼界

而系列中的紅染馨香畫作由展能藝術家黃錫煌繪畫。黃錫煌小時居於內地，因年幼時一次發燒改變了他的人生，他於3歲時漸失去聽力，成為全聾的聽障人士。由於幼時居住的地方較為落後，亦沒有聾人團體協助，黃錫煌只能透過畫畫表達心中所想，作為與父母溝通及情緒表達的渠道，畫畫亦漸漸成為他的興趣之一。他表示，畫作靈感來自一次下班後感到疲勞，在步行時看到的花朵，注視花朵時，令他感到舒服，暫時忘記煩惱，便決定把這個意境畫下，希望幫助自己減壓同時，亦可以令觀賞者放鬆。被問到是次畫作被用於製作功能衣，黃錫煌則覺得十分特別，「無諗過可以用呢個形式展現出嚟，令我大開眼界」。

Boundless X 藝全人設計展

展覽日期︰2022年6月22日至7月3日

開放時間︰星期一至五 12:30-19:00

星期六、日 11:30-18:00

展覽場地︰麗舍 - 灣仔軒尼詩道289號朱均記商業中心8B

