香港傷健協會辦嘉年華遊戲工作坊　推動社會傷健共融

為提倡社會多元共融精神，香港健傷協會今日下午（16日）在藍田一個商場舉行50周年啟動禮，屆時將邀請社會福利署官員到場出席典禮，同場還設有嘉年華攤位及工作坊，藉此與各界伙伴共同推動「友善社區」，喚起社會大眾更重視傷健平等共融的精神。



香港健傷協會為慶祝成立50周年，今日下午3至6時將於藍田麗港城商場地下中庭舉行會慶啟動禮，邀請社會福利署署長梁松泰、獻唱協會50周年主題曲《同行》的歌手林奕匡先生以及香港傷健協會主席何永煊教授出席典禮，現場同時設有藝術工作坊、無障礙輪椅體驗及新興運動等嘉年華攤位供公眾人士參與。

場內攤位包括毛巾蛋糕製作工作坊，導師由一班坪洲長者暨青少年鄰舍中心的長者組成，主要教導巿民利用彩色小毛巾製作出生日蛋糕；陶瓷彩繪掛飾工作坊則由傷健協會一班傷殘及健全人士義工共同組成的「美陶閣」，先利用泥板成型方式把陶泥塑造不同的形狀造出不同的素件，由參加者挑選心儀的素件製作不同花樣的飾品；場內亦設有數健球遊戲體驗，這個由香港傷健協會創立、結合滾球與計分靶運動元素的運動，只需有限的空間，便可鼓勵長者或傷健人士重拾做運動的樂趣，同時推動共融，鼓勵不同年齡和能力人士保持運動的習慣及促進身心靈健康。其他如捲紙藝術工作坊及Wheels Challenge輪椅體驗，藉此推動「友善社區」，並喚起社會大眾更重視傷健平等共融的精神。

香港傷健協會是1972年成立的非牟利福利機構，致力推廣「傷健共融」的精神，務使傷殘及健全人士能不分彼此，在無障礙環境下，並肩參與各項文娛、康樂、教育、訓練、就業及社會服務性的活動，藉以增進互相合作和了解；從而締造一個和諧和融合的社會。現有服務單位包括傷健營舍服務、傷健中心服務、青少年綜合中心服務、長者服務、社區支援服務、社會企業及輔助就業服務等。