分貝人生｜聽障人士爭取平等　任職社工、代表港隊出戰欖球世盃

分貝是聽力的量度單位，更是聽障人士一道無法逾越的人生鴻溝，若耳朵只能接收到26分貝或以上的說話，便歸類為弱聽，從此走過與健全人士不一樣的生涯軌道。



同是29歲，患有聽障的聾人七人欖球港隊代表Edward，沒有輝煌戰績，首度代表世界盃便在小組賽出局，仍然為明年出戰世盃而掙扎，他表明為此身份感到驕傲；Walter眼看別人成家立業，25歲才重新修讀社工系，4年畢業後投入聾人社福界工作，起步比人慢，然而兩人深信失去聽力不等如失去信心，為自己發掘可能的同時，正為下一代創造機會，爭取平等。



小學聽力出問題 初中確診中度至嚴重聽障

現年三十多歲的聾福會聽障社工Walter，雙耳戴着入耳助聽器與活動女助理以手語溝通，交流周末舉辦「25分貝巿集@聾星街」中遊戲攤位的做法。「6年前嘅我唔相信自己可以做到社工，但keep（堅持）住相信自己，磨練自己，呢家成功搞到巿集，大家都開心。 」

Walter讀小學時聽力出現問題，但一直未有察覺，直至中二英文聽力考試屢次答不上問題，英語老師安排他接受聽力報告，發現他接收不到60至80分貝的聲音，獲診斷為中度至嚴重程度的聽障，從此長戴助聽器輔助，很多年後他才接受身體上的缺陷，惟完成經濟及金融副學士學位又失去人生目標。「畢業後聽力得比人差，點同人競爭呢？之後我做過西廚、文職，又去working holiday，25歲返到香港無晒職業方向，於是要去見社工。」

雙方經過面談後，Walter突然做出一個大膽的抉擇─從事社工行業。當時毫無經驗的他，必須重返校園修讀社工學士學位，結果要咬緊牙關完成學業，「可以講跪住去完成（呢段路），全職讀書又要交學費又要生活費，當時要半工讀做兼職先可以一步步達成。」4年畢業後29歲的他獲聾福會聘為社工，正式為聾人社福界服務。

眼看別人29歲事業有成，甚至成家立室，他才剛踏入社福界起步點卻堅持到底。「殘障人士太快放棄自己，甚至有迷思硬係覺得自己唔得，其實唔係咁，每人都有才能…永遠都做最好嘅自己，遇到不同困難會唔開心，或者無乜支援，但做最好嘅自己時，情緒會穩定同有信心，先會願意忍住道氣捱落去。」

永遠都做最好嘅自己，遇到不同困難會唔開心，或者無乜支援，但做最好嘅自己時，情緒會穩定同有信心，先會願意忍住道氣捱落去。」 聽障社工Walter

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代表港隊首度出戰聾人欖球世盃 培育新人加入

29歲的聽障人士Edward十多年前開始，在學校認識欖球運動後便從此愛上，現時他有全職工作，但每到放工餘暇便出席球會練習，2018年香港首度組隊赴澳洲出戰聾人七人欖球世界盃，他便是代表隊成員之一，與日本、澳洲及裴濟等十多個隊伍切磋，結果在小組賽中出局無緣晉級，明年阿根廷世盃最希望與日本切磋球技。「日本團結、技術好，又打過友誼賽，希望下一屆可以再有技術交流。」

然而聾人欖球隊不同常規港隊代表，能夠衝上前列世界排名，又有資金及充足備戰支援，明年能否如願出場也成問題。「單係住宿練習等資金就要至少60萬元，去阿根廷仲要坐50個鐘的飛機，又有防疫隔離問題，一來一回可能要3個星期，球員都有正職，隔離咁耐返嚟可能連份工都冇埋，所以有好多挑戰要解決。」香港欖球總會社區共融總監吳志浩表示。

雖然面前仍有很多難關，但Edward表明對聾人欖球港隊代表出戰的身份感到驕傲，甚至考取初級教練牌，開始在青少年及兒童暑期班教導青年學員，培育新一代。吳志浩指目前已有聾人欖球隊代表成員加入社區球會參與常規比賽，「想聾人界別再推闊啲，長遠做到聽障人士由細接觸欖球，加入社區主流球會，想佢哋有平等待遇打世界盃同出國比賽。」