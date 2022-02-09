聾人義剪隊｜受女兒聽障啟發　紅師傅組義剪隊盼聾人助人自助

「盲人揼骨你聽得多，聾人剪髮你又聽過未？」意贈慈善基金今年與香港聾人協進會合作，為「聾情剪心思」社區義剪中心服務計劃籌款，成立一隊由聾人組成的理髮團隊，一方面為聾人及弱聽人士提供在職培訓，再由義剪團隊為2,400名聾人、殘疾人士、基層家庭等有需要人士進行免費理髮，令聾人都可以助人自助。



聾人一直在社會上面對就業困難，香港聾人協進會在機緣巧合下認識了一位具豐富剪髮教學經驗的剪髮師「紅師傅」，於是萌生出打造全港首個聾人義剪隊的想法。計劃與意贈慈善基金合作，盼望港人在新春期間可以捐出一封港幣100元的利是做善事，眾籌金額為134,000元。

首名聾人學員笑指女客人要求較高

聾人義剪團隊計劃召集5名對剪髮有熱誠、有美感要求的學生，學員周楚南為計劃的第一個聾人剪髮學生，他用手語表示自己頭髮生長速度快，經常要修剪，但礙於坊間剪髮昂貴，將近7年未有出外剪髮，因此希望藉是次計劃學一門手藝，可以為自己理髮外，也可以幫助更多有需要人士。周楚南認為，預計溝通會是學理髮及與客人溝通的最大障礙，並笑指男士的款式比女士簡單，女客人的要求一般會較高，在顏色、層次及長度上需要依賴老師的圖片輔助，但整體來說並不擔心。

分享以往剪髮作品 用圖片打破溝通障礙

計劃的成功不得不提及這位專業導師，人稱「紅師傅」的聾童家長魏小紅。紅師傅有逾25年剪髮經驗，平日會在專業髮廊當兼職、做義工上門為傷殘人士、長者及基層義剪，更在2015年時亞洲美髮美容大賽榮獲最佳傑出獎，同時在香港髮型師協會擔任導師培訓新血，有豐富教導傷殘人士、聾啞學生剪髮的經驗，學生累積過百人。

失聰人士手部更靈敏

紅師傅認為，過程中當然會遇到大大小小的困難，但無論是教育抑或工作，最重要的用耐性、真誠及愛心去面對，她認為聾人因失去聽覺，但他們的手或會更靈敏，「好多聾人都好聰明，只喺難在點同啲客人溝通」。為解決聾人理髮學生與客人的溝通，紅師傳出盡法寶，將以往的剪髮作品列印成圖片，客人可透過圖片向髮型師示意自己想要的長度、厚度及風格，輕鬆解決溝通問題。

紅師傅表示，並非每個經驗老道的師傅都願意授徒剪髮，一般學徒由洗髮開始學，學習數年後才可接觸剪刀，很多老行尊害怕「教識徒弟無師傅」，但紅師傅一直無私奉獻渾身解數，她認為將技術傳授他人是在報答社會，紅師傅分享十年前作為新移民初來報到，剛出生的女兒Jessica有聽障問題及患有自閉症，難以融入社會，處處碰釘，當時受到不少社福機構及聾人協進會的幫助及支持，才得以跨過難關適應新生活，於是在十年前開展義剪、授徒生活，盡力回饋社會。

女兒的經歷令她更能深切體會到聾人及特殊人士的需要，紅師傅盼望可透過計劃以帶領更多聾人入行 。（黎倩婷攝）

聽障徒弟當上髮型屋老闆

女兒的經歷令她更深切體會到聾人及特殊人士的需要，紅師傅盼望可透過計劃帶領更多聾人入行，她其中一個徒弟同樣有聽障問題，但在她的指導下現時已成為了獨當一面的髮型師，闖出一番事業，獨資開了一間單剪店當老闆。有了前車之鑑，紅師傅對計劃極有信心，更大讚首名學員周楚南有美感及天份，相信他很快便會學得這門技術。

聾人職場易受歧視或不公對待

香港聾人協進會聾童及家庭支援服務主任邱達仁表示，計劃具雙重意義，一方面聾人面對就業困難，中心可提供予他們的工種並不多，多數是洗碗、看更等工作，而且聾人在就業上容易遭受歧視或不公對待，邱達仁指聾人有專用的鬧鐘放在枕底，這些鬧鐘會以強力震動震醒他們，惟他過去為中心會員較鬧鐘時，留意到他們普遍凌晨4至5時便要起床工作，為此感到十分「好心噏」，因此希望透過是次計劃為聾人創造就業機會，並邀請聾童家長紅師傅為學員進行培訓。

香港聾人協進會聾童及家庭支援服務主任邱達仁（中）表示，計劃具雙重意義，一方面聾人因殘障很多時面對就業困難，工作上容易遭受歧視或不公對待， 希望透過是次計劃為聾人創造一個就業機會。（黎倩婷攝）

另一方面在疫情下，經濟環境變差，剪髮雖然是必須但難以負擔，計劃可以幫助社會上不少有特殊需要的人士進行義剪，回饋社會。邱達仁表示，計劃猶如「摸着石頭過河」，以預約形式及邀請一些到中心參與活動後的市民剪髮，初期以長者為首要目標，他解釋指因長者只要求髮型整齊和精神，對學生而言較易上手。預料計劃進行一段時間後，大師兄周楚南會將技術再傳給其他聾人朋友，長遠而言盼望聾人剪髮會如盲人揼骨般普及。