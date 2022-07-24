手機App虛擬科技配以聲音導航　「神還原」3幢地標建築物舊貌

香港昔日史料除了靠文字記錄或上一輩人的口述歷史外，近年進一步透過科技推動社區保育。鄰舍輔導會宣布推出一款手機應用程式，利用擴增實境（AR）及虛擬實境（VR）科技，呈現標誌性歷史建築物如前石硤尾工廠大廈、美荷樓和嘉頓大廈的昔日面貌，配合長者聲音導航，帶領公眾深入重溫深水埗歷史。



手機App重現深水埗3幢昔日地標建築物

是次重溫深水埗歷史的「留住埗城香」手機應用程式，在各大應用程式平台推出，供有興趣人士免費下載，用家只要配合指定的AR手繪明信片，經手機掃一掃，區內富有標誌性的歷史建築物如前石硤尾工廠大廈（現址改建成賽馬會創意藝術中心）、美荷樓和嘉頓大廈的昔日面貌。

鄰舍輔導會同時在手機程式中透過引入VR技術，配合長者及街坊的聲音導航，用家只需戴上VR眼鏡，猶如親身跟隨導賞員遊覽賽馬會創意藝術中心，再步行到美荷樓，最後到嘉頓大廈，導賞員沿途向用家介紹各地標現今的特色，並以自己第一身的生活往事，憶述建築物的歷史及昔日的人情，將古今生活與建築連繫起來。

鄰舍輔導會多年來積極推動以口述歷史的手法，達至社區保育的效果，當中康齡劇社長者演員演出「留住埗城香」劇目《公屋情》，演活舊屋村人與人之間情誼。（鄰舍輔導會提供圖片）

時光旅程重溫社區歷史

鄰舍輔導會總幹事馮綉文表示，隨着科技日新月異，機構嘗試將社區保育與新科技結合，令到社區保育更有趣味和更貼近生活。觀眾可透過手機選看與建築物相關「留住埗城香」劇目選段，再透過VR讓社區內較體弱的長者安坐家中也可「虛擬」逛街。

鄰舍輔導會安老服務總監李蔭國表示，機構多年來積極推動以口述歷史的手法推動社區保育。是次手機程式將科技引入歷史中，不但可以「神還原」3幢區內地標建築物，更可以讓深水埗的新居民認識社區的歷史，有如一趟時光旅程，見證自己所屬社區的變遷，加深他們對社區的歸屬感。