薄鳧林牧場｜4月試業至今逾1.4萬名訪客　料今年第四季全面開放

由一級歷史建築舊牛奶公司高級職員宿舍活化而成的薄鳧林牧場，早前已完成復修並開始試行營運。發展局局長甯漢豪今日（24日）撰寫網誌，指活化後的牧場在今年4月21日開始試業，至今已錄得超過14,000名訪客，料今年第四季將會全面對外開放。



發展局2008年推出「活化歷史建築伙伴計劃」，至今已成功推了六期，共22幢政府擁有的法定古蹟及歷史建築已被納入活化計劃，當中11個項目營運中，包括薄鳧林牧場。

牛奶公司於1886年在薄扶林開設乳品牧場，翌年建造這個由主樓、傭工宿舍和車庫組成的宿舍。2009年12月，這三棟建築物獲古物諮詢委員會評為一級歷史建築。2015年6月，香港明愛獲選活化該舊宿舍，並特意取了薄扶林的古名「薄鳧（音：扶）林」，為項目命名薄鳧林牧場。

活化後的牧場在今年4月21日開始試業，並設有小型展覽，以預展形式展出部分館藏。雖然試業期間僅張已登記人士進場，但至今已錄得超過14,000名訪客，深受市民歡迎，料今年第四季將會全面對外開放。

冼昭行站在牧場新增的斜道上，介紹斜道可化身成觀景台，讓參觀者遠眺一望無際的南區海景。（發展局圖片）

從蘇格蘭訂造1:1乳牛模型展示

香港明愛高級督導主任冼昭行表示，活化計劃由香港明愛及薄扶林村文化地境保育有限公司共同策劃及營運，希望透過展覽、製品工作坊及導賞團等，讓參觀者了解牧場的歷史及當代人的開創精神，以至認識薄扶林一帶的歷史。

薄鳧林牧場古蹟及業務發展經理林楚穎表示，主樓的展覽透過舊牛奶公司的文物，包括當年的乳品容器、海報、員工證及相片等，展示舊牛奶公司的歷史和昔日牧場運作的情景。待牧場正式營運後，會把檔案的照顧按不同主題展示出來，牧場更特意從蘇格蘭訂造了1:1的乳牛模型，讓訪客更立體地想飲以往職員擠牛奶的工作。至於多用途活動室，日後除了由薄扶林村村民舉辦各式各樣的工作坊外，亦會與文化藝術團體合作，介紹薄扶林的歷史及推廣本港不同的文化和歷史故事。

新增無障礙設計 斜道連接宿舍主樓一樓

薄扶林村村民、現職於薄鳧林牧場的蘇麗安表示，村民與香港明愛由策劃、資料搜集以至營運均積極參與，透過在牧場舉辦導賞團和工作坊，把舊牛奶公司以至薄扶林村的文化和歷史連繫起來。

現職於薄鳧林牧場的薄扶林村村民蘇麗安表示，村民將與香港明愛合作，舉辦導賞團和工作坊。（發展局圖片）

為了符合建築物消防安全守則及無障礙通道的要求，活化項目新增一條可達至主樓一樓的斜道。（發展局圖片）

除了中式雙筒雙瓦屋頂、牆上的牛眼窗及特厚的花崗岩石牆等歷史建築特色外，活化後的薄鳧林牧場亦新增了斜道，連接至宿舍主樓一樓，符合無障礙設計的要求，亦可化身成觀景台，讓參觀者飽覽南區海景。