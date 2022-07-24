8至12歲「小小調查員」研究社區議題　冀市民聆聽兒童意見

香港聖公會麥理浩夫人今日（24日）公布「小小調查員」計劃的研究成果。18位來自石籬及葵芳兩區的8至12歲兒童化身社區小幹事，於今年2月至7月就著共議選出的三大社區議題進行研究，包括疫情對於不適切居所兒童的影響、改建梨木道公園及兒童友善的生活圈應有的社區設施，希望讓更多市民聆聽及了解兒童意見。



香港聖公會麥理浩夫人今日（24日）公布「小小調查員」計劃的研究成果。（香港聖公會麥理浩夫人中心提供）

近八成劏房兒童疫下視力及體能變差 倡提供免費視力檢查等疫後支援

小幹事於活動初階段率先選出三大社區議題，並分為三組於2月至5月期間以網上小組形式進行討論，並共議及制定相關議題的研究題目方法及對象。後於4月至5月進行調查及一同分析數據，討論有關兒童的相關建議。小組於6月至7月期間自行規劃展覽攤位並製作研究的相關展品。

小幹事利用問卷調查的方法，收集到70份區內居於不適切居所兒童的問卷。調查發現，近八成兒童表示，疫情期間視力與體能顯著變差，相信與長時間網上上課及缺乏運動有關。由於停課，劏房兒童不但沒有每周基本的體育堂，家居環境狹小亦令他們缺乏運動的空間，加上公眾遊樂場關閉，導致兒童失去日常遊玩的地方，兒童體能每況愈下。

另有八成兒童認為疫情期間生活沉悶，逾六成感到不悅及無奈。小幹事認為停課停學、長期逗留在私人空間不足的劏房環境中，令兒童衍生許多負面情緒和無力感，基層家庭亦難以提供多樣化的活動予兒童。因此長遠而言，對基層劏房兒童的精神健康構成威脅。

小幹事自行規劃展覽攤位並製作研究的相關展品。（香港聖公會麥理浩夫人中心提供）

小幹事建議政府為劏房兒童提供疫後支援，包括提供免費視力檢查，以彌補過往兩年錯失的學童保健服務；撥款予學校或非牟利機構提供更多社區親子活動，以維繫親子關係。學校亦應提供更多免費的課後學習支援，包括課後功課班、補習等，使基層學童得以追回學習進度。

逾九成兒童支持遊樂場翻新 倡設置更多休憩地方

另外，梨木道公園於2021年被納入改建項目，小幹事收集到72份區內兒童對於梨木道公園改建的問卷。調查發現，近九成兒童同意梨木道公園需要進行翻新。亦有受訪兒童認為梨木道公園的平均評分只有54分（以100分為滿分），小幹事分析除了因為設施殘舊外， 整體公園規劃亦欠佳，大量空地欠缺設施，而多用途草地甚少對外開放，另外，洗手間距離遊樂場太遠亦是其失分原因。

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小幹事建議政府在規劃重建遊樂場時候，可考慮設置更多休憩的地方，一方面可便於觀察兒童安全，一方面可以讓照顧者得以休息，重新由兒童角度設計及規劃遊樂場。

是次計劃的意見將放置於虛擬地圖上，讓更多市民了解及聆聽到兒童的聲音和意見，希望社會能恆常考慮納入兒童的聲音，促進兒童權利的發展。