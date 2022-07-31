中環海濱重現翠華、沙嗲王經典霓虹燈招牌　冀保存港人集體回憶

中環海濱活動空間舉行的《中環夏誌》大型暑假節目將於8月舉行，當中首度推出霓虹文化保育展覽「香港霓虹-未完的結局」，重現沙嗲王、翠華等各種經典霓虹招牌。

此外，傳統霓虹招牌製作師傅亦會主持工作坊、導賞團、講座和展覽，介紹製作霓虹招牌的工序，展示純人手繪畫的設計圖和古董工具，當中更展出大型招牌字體的原始草圖，更指曾有師傅因招牌安裝喪命。



中環海濱活動空間首度推出霓虹文化保育展覽「香港霓虹-未完的結局」。（鄭嘉惠攝）

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展示百年歷史工藝

負責保育計劃的主辦機構「霓虹交滙」陳倩雯表示，現場每個霓虹招牌皆是人手製造，燈管亦是靠師傅人手屈成，當中單是繪畫草圖已不簡單：「一個大招牌大約有幾層樓高，師傅有時要將畫放喺大球場上攤開畫。」

她又指，「屈管」和安裝亦有難度，甚至有人因此喪命。

師傅搵條命博，有人試過高空跌死。 「霓虹交滙」陳倩雯

每個霓虹招牌至少花5位數保育

陳倩雯說，第一件保育的霓虹招牌便是翠華的「通宵營業」。她形容，世界上通宵營業的店舖不多，故十分有香港特色；而另一個招牌，則是九龍城德昌魚蛋粉，當中結合手寫文字加上圖案，更由商戶親自設計：「有個廚師，有碗麵有啲魚蛋，淨係個圖案最少都有六隻色，好精細。」

至於「合興火鍋」的霓虹招牌，洽商保育至少花了三年時間。「火鍋啲材料好豐富！仲有細細隻沙嗲兩隻字喺度，代表咗潮州人真係好鍾意沙嗲火鍋。」此外，為人熟悉的「沙嗲王」招牌亦在其中。

陳指，他們請來80歲老師傅為作品修復和重製，每個霓虹招牌至少花5至6位數保育。

翠華拆下來的「通宵營業」，是主辦方第一個保育的招牌。（鄭嘉惠攝）

招牌文化蘊含華人盼望

「香港以前流行一句說話：信唔信我拆你招牌？」她指，傳統中國人會想將生意一直流傳，所以十分注重招牌，例如會花大錢做「金漆招牌」等。而當年並無燈箱和LED燈，於是霓虹招牌百花齊放。

不過，隨年月過去，老商戶捱不住重建、收購，於是霓虹招牌漸漸消失。她提到，有商戶將招牌交給她保育時依依不捨：「我交個招牌俾你照顧喇。」令她相當感慨。

「一百萬的夜景」因時代沒落

霓虹招牌非香港獨有，但香港地小人多，商戶密密麻麻，招牌各出奇謀，造成奇景。她更透露，商戶有個「不成文規矩」，就是互相不阻礙。

她表示，香港的霓虹招牌結合中國書法、西洋美學，形成國際對於香港街景的印象，例如大押招牌上的「福鼠吊金錢」，或者「魚咬金」等吉利的圖案，都蘊含了獨特的文化，成為香港的獨有經典。

不過，霓虹燈夜景已經不復往年，她認為是文化界的損失，冀今次展覽可向公眾講解霓虹招牌的可貴之處和保育的重要性。

好多遊客來香港旅遊，都係想影一張咁有特色嘅街景照，甚至有國家叫呢個做「100萬的夜景」，價值不菲。外國人都覺得好珍貴嘅嘢，香港人好似唔太在意。 陳倩雯

師傅們都有專屬的個人化工具，連火牛都是古董，市面上無法找到。（鄭嘉惠攝）

此外，會場中亦展示了一堆廢氣光管。陳倩雯直言：「我哋救唔到嘅光管，就會打爛曬掉咗。師傅好用心機做嘅管丶老一輩好珍惜嘅招牌，就會變成咁樣，掉去堆填區。今次特意展示呢一堆無可輓救嘅廢棄光管，俾大家反思文物失去保育，呢個文化嘅下場同結局。」

中環海濱活動空間踏入第六屆的《中環夏誌》暑假節目，以「城中野」為主題，由7月16日至9月18日舉行約 30 項涵蓋各種運動、藝術文化、音樂舞蹈和親子活動。常駐節目包括「鄧卓越裝置藝術：「A Shoppin’ Baby」民族系列 56不倒B」、「海市荒漠」丶「潮藝乒乓」、「山系野營」、「海市荒漠」等，全部免費人場。