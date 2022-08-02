中西區新公屋地盤現百年鼠疫墳場遺址　區議員倡妥善保育

政府提出在堅尼地城加惠民道及前摩星嶺平房區開設公營房屋項目，近月就工地平整及基礎設施工程招標。有區議員指出涉事工地位置正是前公民村鼠疫墳場遺址，亦有保育團體發現極具歷史價值的墳場石碑，估計1894年本港爆發鼠疫後設立。他指鼠疫墳場文物有超過120年歷史，極具歷史、教育、保育、甚至旅遊價值，中西區區議會議日前就事件作出討論，惟土木工程拓展署及古蹟辦均未有派員出席，對此感到遺憾。



早前彭家浩和「香港探古Hong Kong Heritage Exploration」的版主建築師Nicky 到現場視察，疑為清朝時期鼠疫墳場的石碑。（中西區區議員彭家浩FB圖片）

中西區議會列議程討論 區議員促勿成主教山翻版

中西區區議員彭家浩上月向區議會呈交文件，就「堅尼地城加惠民道和前摩星嶺平房區公營房屋發展」對鼠疫墳場文物的影響表示強烈關注。彭家浩在文件中指出，涉事的前公民村鼠疫墳場遺址中有極具歷史價值的墳場石碑，而工地平整及基礎設施工程即將上馬，鼠疫墳場文物的未來廣受社會關注。他認為，政府應當有長遠思維妥善保存、保育並展示文物。

彭又指，中西區區議會於2020年討論過相關石碑保育事宜，議會的立場為先保育好前公民村內的鼠疫墳場碑石，然後才平整興建公屋；而土招署委託顧問公司就碑石的歷史進行評估，過往在區議會中匯報，僅指顧問公司未能確立有關碑石與鼠疫墳場之間的直接關聯。彭因此向土拓署提問，查詢現時顧問公司就碑石的歷史評估進度、為何未確立到碑石與鼠疫墳場之間的直接關聯等等，並問到古蹟辦會否對相關碑石進行文物價值研究和評級，以及是否曾就此向土木工程署提供意見和技術支援。

早前（7月21日）中西區區議會舉行文化、教育、醫療、康樂及社會事務委員會會議，土拓署和古蹟辦均未有派員出席。土拓署及房委會在綜合書面回覆中指出，堅尼地城加惠民道和前摩星嶺平房區公營房屋發展將會分兩期發展，預計在2022年年底開展工程、並於2028年起樓宇建築分階段落成，惟當中未有就碑石事宜作出回應。

+ 2

古蹟辦：墳場、碑石等不屬構築物涵蓋類別名單不作評級

古蹟辦則在書面回覆中指，古諮會於2017年3月的會議上，經討論後議決將不屬於一般建築物或構築物所涵蓋的項目，例如墳場、碑石等，納入「不屬於一般建築物／構築物涵蓋類別」的名單，現時不會對名單上的項目進行評級，因此古蹟辦並沒有計劃對相關碑石進行文物價值研究和評級。發言人續指，土拓署委託的顧問公司已完成研究，顧問公司認為現有的資料不能顯示有關碑石與鼠疫墳場有直接關聯；指出如碑石的文物價值日後能夠確立，古蹟辦歡迎土拓署提出保育方案，並會就方案向該署提供技術意見。

現時中西區區議會只剩下3名議員，會議中彭家浩指出，土拓署的回覆過於簡短；楊浩然建議出信追問。楊哲安則指出，石碑本身不算大型，假如不能原址保留，希望能放到其他博物館內；他認為政府可參考美利樓的做法、汲取深水埗主教山的教訓，不要將古物「打爛」，讓它們能為下一代提供教育作用。

翻查資料，建於1925年的「公民村」位於西寧街及域多利道交界山坡，又稱摩星嶺平房區，其在2002年拆卸後荒廢，有保育人士於17年在公民村遺址發現一批刻有編號的碑石，經翻查文獻後，發現1894年本港爆發鼠疫，由5月至9月間有2,500多人喪命。當時港英政府在加惠民道的疫症醫院旁（即公民村遺址）設臨時墳場，安葬鼠疫死者，因此坊間有意見，懷疑相關碑石極有可能是鼠疫墳場遺下的遺物。