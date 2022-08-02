64歲曾中風清潔工　上班暴曬放工不入商場乘涼：着住工服不太好

本港酷熱天氣警告持續生效，巿民走在攝氏30多度高溫的街頭仿如「鐵板燒」，有外判清潔工為維持生計，每日早上要在日照最猛烈的時段掃街洗地，但康文署部分公園只有儲物室而沒有休息室，白天無風如焗爐，放工又要返回無窗壞冷氣的板間房休息，擔心曾經中風的身體不勝負荷，又怕身份問題不敢進入商場乘涼。有基督教團體眼見大角咀劏房街坊及清潔工人無處避暑，上周起開放會堂讓巿民免費「涼冷氣」，冀提供一個相對舒適的空間放鬆身心。



教會同工cold call清潔工、劏房街坊 開放會堂涼冷氣

「我哋呢個會堂長期都係開住冷氣，既然街坊有需要，點解唔畀佢哋留喺度使用呢？」位於大角咀福全街福康大廈的香港基督教會宣道堂，主要服務油尖旺一帶弱勢社群，疫情期間更恆常向近300名獨居長者或居住劏房無法煮食的有需要人士派飯，同工Mary稱有街坊反映正進行大廈維修，劏房單位無水無電，熱得無法待下去，於是她靈機一觸，向牧師提議在冷氣長開的會堂中闢出空間成為「夏日避暑處」，周一至周五早12晚6供予任何有需要的人士坐下「涼冷氣」，獲牧師一口答應，於是上周三（27日）起落實有關措施，並主動「cold call」致電清潔工、劏房街坊等，希望讓大眾能夠享用有冷氣空間。

現場所見，高峰期約10名街坊坐在長櫈上各自休息，其間會堂內播放聖詩歌曲或傳道錄影，但不會有任何人上前干擾，同時街坊亦可自行飲水機自斟冰水消暑。64歲任職康文署外判清潔工的秀姐便是常客，她每日早上6時便到大角咀一個公園定點上班，工作包括掃地、射水洗地，向園圃花草曬水等，供主管查核後，至下午3點才可下班。由於大部分工作時間處於日照最猛烈的時段，但其工作的公園沒有男女廁，沒有休息室，只有一個密封無窗的儲物房，當日光曬向房間時，高溫令到房內空間悶熱不堪，開風扇亦無法排解熱氣，「裏面仲熱過出面，只能喺樹蔭下乘涼。」她稱身穿外判商工服加全身濕透，不好意思進行奧海城等大商場乘涼。「保安見到你着住工服坐低，即使對方唔講嘢，你都唔好意思坐喺度啦。」

清潔工曾中風右腳冇力 為付房租上班暴曬

秀姐稱曾經中風，康復後右腳無力，同任職外判清潔工的80歲丈夫3年前工作期間腦中風，自此無法工作，僅靠她的萬多元薪水來維持生計，支付每月3,000多元的板間房租金、400多元水電費及其他生活開支，「屋企個窗口式冷氣機係業主留低，開咗等如冇開，喺呢度仲涼過返去。」故此她獲同工通知後，上周四起每日下班，便步行至會堂內乘涼，直至傍晚6時才買餸返家煮食，供兩口子晚膳及明日帶飯上班。

另一名94歲的陳婆婆，每日下午到宣道堂領取免費飯盒，每周大約三至四次，自會堂落實提供「夏日避暑處」場地，她事前大半小時會到場坐下休息，領取免費飯盒後便回家享用。她指自己與大兒子同住，兒子早出晚歸，自己膝部曾做過手術，又有痛風及水腫毛病，不能過度操勞，近年已經不再煮飯。「個仔喺出面搞掂，自己就有時喺度攞飯，有時去親友家食一餐就搞掂，自己一個人喺屋企唔會開冷氣，所以早少少嚟到抖下。」她盛讚同工顧及街坊需要，既向長者派飯，又供有冷氣的地方休息。