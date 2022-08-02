薄扶林建築地盤兩聯營承建商排放污水　釀河道污染　共被罰9萬

薄扶林一個建築地盤的聯營承建商「中國港灣工程有限責任公司」及「中國地質工程集團有限公司」因排放未經妥善處理的污水至地盤附近溪澗，污水懸浮固體濃度為每公升430毫克，大幅超出法定排放標準上限14倍。昨日（ 1日）在東區裁判法院被裁定違反《水污染管制條例》，兩間聯營承建商分別被判罰款六萬元及三萬元。



涉事的地盤位於薄扶林南雞籠灣北，疑屬房委會的公屋地盤。

污水懸浮固體濃度超出標準上限14倍

環保署執法人員今年1月到薄扶林南雞籠灣北一個建築地盤巡查時，發現地盤排放泥水到附近一條溪澗，造成河道污染。環保署人員隨即抽取污水樣本作化驗，證實其懸浮固體濃度為每公升430毫克，大幅超出相關法定排放標準上限14倍。環保署經調查及蒐證後，根據《水污染管制條例》向由上述兩間聯營的地盤承建商提出檢控。

薄扶林南目前有五個房委會地盤，以安置將被重建的華富邨居民，其中一個正是位於雞籠灣北。

薄扶林南建築地盤將興建公營房屋。（資料圖片）

該署表示，建築地盤承建商必須設置合適的污水處理設施，並維持有效運作，以收集及妥善處理地盤所產生的污水，以免污染河道、公用排水渠或海岸環境。根據《水污染管制條例》，任何人士排放污水進入公用排水渠或水體即屬違法。初犯者一經定罪，最高可被處罰款二十萬元及監禁六個月，其後再犯最高可被處罰款四十萬元及監禁六個月。