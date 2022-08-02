樂富擬建插針公營房屋　料2028年落成涉200伙　規模縮水近兩成

政府早在2019年建議，在樂富聯合道及竹園道交界，興建「插針」公營房屋。房屋署最新文件顯示，擬議發展的「插針樓」的高度較原定設計大增12米，超出現時的限制，惟可提供的單位卻「縮水」至200伙，減原定規模大減近兩成，項目的竣工日期亦會由原定的2026年首季延遲兩年至2028年。



擬議發展用地位於樂富聯合道與竹園道交界，毗鄰富強苑，地盤面積約為0.16公頃。（Google Map截圖）

選址鄰富強苑 建26層高住宅大廈

房屋署文件顯示，擬議發展用地位於樂富聯合道與竹園道交界，毗鄰富強苑，地盤面積約為0.16公頃，將會以9倍地積比率興建一座26層高住宅樓宇，較最初計劃的24層高兩層，惟可提供的單位數目卻只得200伙，較原本設計的240伙「縮水」逾16%，新的設計預料可容納560人。

比現時高限超出32米

擬建住宅大樓高度將不高於主水平基準以上152米，較原本的設計高12米，更較現時120米高度限制超出32米，房屋署稱將於今年第三季向城規會提交規劃申請，要求放寬有關限制。

另外，文件又提到，項目亦會提供福利設施，包括幼兒中心、體弱長者家居照顧服務隊，以及重置一個活動中心，日後亦會有綠化休憩設施、兒童遊樂場和停車場等。當局亦已與運輸署及路政署協調，為聯合道的行人隧道進行改善工程，包括興建升降機，以取代現有的行人斜道，並於聯合道設置發展計劃的車輛出入口。

房屋署指，本月內會展開初階段的土地勘測工作，預料會在3個月入完成，估計項目可於明年動工，2028年才可落成入伙。