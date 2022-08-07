觀塘商場渠蓋遇暴雨跳「開心舞」　專家估計三大成因導致

本港近日天氣驟變，多區連日下暴雨，天文台一度發出黃色暴雨警告，觀塘APM商場地下泊車處一個渠蓋，日前遇上強降雨後，仿如跳「開心舞」般不斷升高又彈起，商場保安須用雪糕筒圍封，以防車輛及行人走近，有網民笑言「七月（鬼節）門開了」，有專家估計若渠下水管屬近海位置，結合潮漲及暴雨三大因素，大量水短時間內湧入水管，便會壓縮水管內的空氣，仿如「空氣炮」般足以頂起至少90公斤重的生鐵渠蓋。



涉事渠蓋屬生鐵製造 重量可達90至130公斤

涉事渠蓋位於觀塘APM商場地下泊車處近觀塘道出口的車路位置，平日以雪糕筒劃出一條行人通道，供途人走過，熟悉水務工程的結構工程師李智明估計，涉事渠蓋屬生鐵鑄造，內徑550毫米，高度150毫米，主要收集清水及雨水，重量可達90至130公斤。

有巿民8月3日上載一段影片，片中可見涉事渠蓋在暴雨下不斷彈起又升高，仿如在跳開心舞，根據天文台當日記錄，下午3時起曾發出黃色暴雨警告信號，歷時約1.5小時。

專家：大量水湧入壓縮空氣變「空氣炮」

不少網民看畢該段影片後紛紛留言，有人將渠蓋的異常與七月鬼節連繫起來，笑稱「七月門開了」、「 係咪成堆喪屍係入面？」、「七月有朋友想上嚟」，亦有網民笑稱該渠蓋是歡樂渠蓋，「識跳嘅一齊跳」、「又幾有節奏喔，衰鬼」。

結構工程師李智明則表示，若然地下水管較近海邊，遇上潮張及暴雨，大量水短時間湧入水管內，便會壓縮水管內空氣，仿如空氣炮般透過強力氣壓推高生鐵渠蓋，以洩出部分空氣減壓。

渠務署證實該渠蓋並非由署方管理，《香港01》正向管理商場的新鴻基地產查詢。