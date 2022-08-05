外賣車手曾歷恐怖工傷「斷咗隻手執番起」　斥外賣平台零保障

「基本所有外賣車手同死者一樣，日日都係返13至14個鐘，犠牲陪屋企人時間去養家。」一名59歲foodpanda外賣車手上月26日開車往上班地點期間，在秀茂坪與巴士迎頭相撞傷重不治，事後僅獲一萬元慰問金引發爭議。任職外賣車手達17年的阿強指，外賣平台近年毋須考核便接受應徵者，近年屢屢出現雙程證或行街紙黑工，甚至有人持「學神牌」送外賣，對道路使用者構成危險，而他過往多次因工受傷，最嚴重一次是大埔自炒跌斷手，休養長達2年，幸當時屬長工獲有薪病假，批評外賣平台不肯承認僱傭關係，因工受傷亦只能忍痛開工，日後嚴重工傷事故風險只會有增冇減。



任職外賣車手17年 工時愈做愈長工資卻愈來愈低

現年43歲的阿強，17年前便開始任職外賣車手，最初受僱於一家簿餅連鎖店，屬長期僱傭關係，有病假及有薪假期等福利，他毫不諱言駕駛電單車在道路上行走，難免發生意外，最嚴重是13年前在大埔吐露港送外賣時自炒滑倒，左手連手臂擦地後應聲折斷，「手臂至手掌共10處骨折，當時仲記得炒車後起番身，發現斷咗隻手執番起。」他休養長達2年時間，經多次物理治療才復工，但復原後左手已嚴重變形，「有啲地方磨擦地面變得血肉模糊，要用大腿植皮逐寸補番上去。」

由於生意受其他連鎖店競爭衝擊，公司削減阿強的工作時數，為維持生計不得不轉至兩大外賣平台工作，賺取更多的收入，他承認初期肯搏肯捱，收入尚算不錯，「五、六年前做個陣，一區只有唔夠40個外賣員，一日開7至8個鐘，日賺2000蚊無大問題，但呢家一個區車手連單車同步兵有500人，一日開13至14個鐘，未必賺到1,000蚊。」他指近年外賣平台招人質素參差，只要求應徵者提供身份證副本及簡單登記便可上線，造成惡性競爭的出現。「有人一次過開晒自己、老婆同個仔的戶口上線，一架車4部手機等接單，的士都話研究立法限制2部手機放置車頭，反而外賣車手冇（上限）。」

有人一次過開晒自己、老婆同個仔的戶口上線，一架車4部手機等接單，的士都話研究立法限制2部手機放置車頭，反而外賣車手冇上限。 外賣車手阿強

行內出現雙程或行街紙黑工 執法部門難核查執法

阿強稱，近年不斷有新人湧入，行內開始出現黑工。「基本做外賣員唔多跨區，見有車手上樓拎住人哋身份證副本登記，管理員要求正本，佢寧願唔要張單都唔畀證件，或者同一架車每隔幾個月就換新人，只要問下就知道佢哋係持雙程證或行街紙。」當中以步兵最為嚴重，基本每10個便有一人是黑工，但外賣平台沒有審核機制，變相容許黑工存在，甚至他見過有「學神」（未考獲車牌的電單車手）上線送餐，平台亦不會過問，令外賣行業變得污煙瘴氣，「我都識嗰位『學神』，至少喺醫院探過佢三、四次。」意外發生機率急增。

由於平台不限新人加入的惡性競爭之下，他工時越做越長，現時已增至日做13至14小時，每月只放2天假期，基本待遇與早前在秀茂坪遇車禍身亡的外賣車手一樣，但加入外賣平台後工傷零保障，其間他發生兩次意外，較嚴重一次是右腳掌骨裂，他打算向社會福利署申請俗稱「車手獎」的不論過失交通意外傷亡援助計劃，向平台申請公司蓋印以申索工傷津助時，對方卻以雙方不存在僱傭關係為由拒絕，結果他休養14日後，即使未痊癒亦要忍痛開工，維持生計養家。

議員：外賣及舞台界出現零散化現象

協助秀茂坪死亡車禍中外賣員家庭的服務業總工會自由工作者分會主席王師樂表示，外賣平台雖有為外賣員購買保險，但承保範圍只限開工上線，死者個案列為非開工時段，只給予一萬元慰問金是涼薄的做法，尤其是近日大雨滂沱，外賣員既要開車又要送餐，「你想像下啲雨好似成盆水倒落嚟，佢哋兩手抽住外賣一邊開車點算好呢？」她認為政府應立法保障外賣員的權益。

立法會議員郭偉強表示，近年僱傭關係出現變化，外賣及舞台演藝界等行業均有零散化現象，令僱員變成假自僱，無法獲得勞工保障，尤其是外賣平台對應徵者來者不拒，只需透過手機提交資料，「究竟邊個開工冇人知。」執法部門亦難以核查打擊，對道路使用者及同業均帶來危險，他要求為打工仔的職安健着想，政府應堵塞漏洞，提山出四大建議，包括檢討現有法例，放寛僱員在上下班途中遇意外傷亡而獲得補償的條件；研究設立「中央職業保險補償基金」，為非正規工作者如外賣車手提供工傷保障；引入外賣平台發牌制加強監管；確立外賣平台與外賣員的僱傭關係，杜絕假自僱問題。