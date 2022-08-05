馬鞍山食水變黃　水務署稱水質恢復清澈　有種情況可先放水2分鐘

近日馬鞍山一帶有屋苑的食水突然變黃，居民擔心食水受到污染，水務署日前指，由於水中錳含量稍高，引致食水呈淡黃色。水務署今日（5日）於社交媒體指，已經完成視察，並派人沖洗政府供水管網，排走所有淡黃食水，強調政府供水系統的食水，已經於8月2日完全清澈。署方又提醒，如近數天都未曾扭開水龍頭，可先放水最少兩分鐘後才使用。



水務署曾解釋因降錳程序短暫不穩 致食水呈淡黃色

沙田區議員主席麥潤培日前表示，早前陸續收到馬鞍山一帶居民投訴，指住所的食水突呈黃色，當中以最近源頭的錦龍苑及利安邨一帶最為明顯，而其餘屋苑亦受到有出現不同程度的影響，預計有逾十萬居民受影響。水務署之後回覆稱，由於馬鞍山濾水廠在7月29日至30日期間，處理食水時的降錳程序曾出現短暫不穩定情況，令水中錳含量稍高，以致食水呈淡黃色。

派人沖洗政府供水管網 排走所有淡黃食水

水務署於Facebook專頁「滴惜仔 Water Save Dave」中表示，上月底收到有關呈報後，已即時派人沖洗政府供水管網，排走所有淡黃食水，強調食水已經於8月2日完全清澈。署方又指，已經聯同有關屋苑的管理公司完成視察，檢查來水狀況。署方提醒，如住戶近數天都未曾扭開水龍頭，可先放水最少兩分鐘後才使用，而相關食水亦可貯起作其他用途。