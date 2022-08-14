衞生黑點｜荃灣菜檔長年霸佔全條行人路　議員：阻街罰錢當交租

政府推「香港新市容」全港清潔運動，重點打擊663個衞生黑點，為期三個月，《香港01》記者今日（14日）視察黑點名單上荃灣二陂坊、楊屋道、川龍街、河背街一帶舊區，發現店舖阻街、環境衞生、建築廢料亂棄問題持續，多間蔬果店舖化身「街霸」霸佔全條行人路及馬路，將行人迫出車路行走，同時帶來積水、蚊患及垃圾滿溢問題，有區議員指舊區濕貨攤檔衞生問題已持續十數年，積重難返，尤其是店舖阻街有必要修例加重罰則，期望卓永興有決心改善弊端，而非三個月後又再打回原型。



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荃灣舊區街檔霸路情況嚴重

政府公布663個衞生黑點，其中荃灣佔23個，以楊屋道街巿一帶、二陂坊、三陂坊、鱟地坊、川龍街一帶橫街窄巷黑點，被點名存在店舖阻街、後巷衞生、環境衞生及鼠患問題。記者下午現場視察所見，河背街、新村路多間蔬果店舖營業範圍伸延至部分行人路，最誇張的店舖更直接霸佔整條行人路及部分行車路邊，行人被迫繞至中線車路造成人車爭路。由於蔬果店販賣濕貨，有生果、報紙及水樽直接棄在路邊，有水渠瘀塞造成漬水，衍生環境衞生及蚊患問題。另外，由於店舖開箱拆盒，部分膠盒及紙皮包裝紙直接棄在660公升垃圾桶旁邊，阻礙行人通過。

而被點名有環境衞生問題的廣發大廈、路德圍、兆和街及二陂坊後巷，由於巷前有大量食肆經營，洗碗工慣常在後巷清潔碗碟，食物殘渣亦順勢倒在渠口，造成渠口淤塞積水，長時間食物沉澱加上天氣酷熱，渠口發出陣陣酸臭味，曱甴到處爬行，亦有老鼠屎殘留地上的痕迹，另有生果店直接在巷內伸延經營，變相一個地方同時存在阻街、衞生及鼠患問題。

區議員倡修例加入監禁式刑罰

荃灣區議員陸靈中表示，楊屋道一帶以店舖阻街的問題最為嚴重，各店員尤如有共識般佔地愈霸愈多，甚至將行人迫出馬路，造成一定危險性。雖然食環署人員定期巡查及票控，但店員「罰款當交租」，即使要求還原行人路位置，但食環署人員離開現場15分鐘後又再故態復萌，根本無法根治弊端，期望政務副司長卓永興主持的地區事項統籌工作組，能統籌各部門嚴格打擊衞生黑點，甚至考慮就店舖阻街問題修例加重罰則，包括不排除對屢次犯法的店舖負責人判處監禁式懲罰，加強阻嚇力，否則三個月後又再打回原型。

卓永興主持的「地區事項統籌工作組」推「香港新市容」全港清潔運動，他早前宣布將分兩階段展開打擊衞生黑點計劃。首階段計畫今起展開，為期三個月，重點打擊 600多個衞生黑點，包括300多個街道、後巷、垃圾棄置黑點，清理阻塞街道及冷氣機滴水問題；至10月起推改善市容行動。他今日（14日）巡視旺角部分衞生黑點後表明，600多個黑點綜合投訴量、嚴重性、地區人士意見及政府視察而制訂，歡迎各方反映未涵蓋在名單內的黑點讓政府吸納，強調名單並非「訂名額做啲嘢畀大家睇」，即使未來三個月名單內有些黑點「做得好好」，也不會將其移除。