防疫抗疫基金津貼「一院兩制」　公院中醫部、私院清潔保安冇份拎

政府在第六輪防疫抗疫基金撥款向物管界推出抗疫支援計劃，向前線清潔工或保安派發合共10,000元津貼，然而有員工因從事個別工種被排除在外。有清潔業工會收到數百個求助個案，指公立醫院中醫診所以及私家醫院保安及清潔員無法受惠，即使向多個政府部門查詢，結果「畀人當波咁畀人拋來拋去。」工會向立法會申訴多月亦未有結果，估計合共有六大工種受影響，涉及人數超過一萬人，促請計劃由物管公司代為申請改為個人申請，讓基層員工受惠。



4個月來查詢不同部門 截止申請前仍未能成功申領

根據目前第六輪防疫抗疫基金符合申請資格的員工，包括在公立醫院工作、專上院校、非官立學校和幼稚園、私人住宅、綜合用途樓宇及商廈從事保安或與環境衞生有關工作的員工，由今年2至6月發送每月2,000元津貼，為期五個月。然而清潔工人職工會近月收到超過300個求助個案，指從事個機構或部門的保安及清潔工在計劃截止日期前，仍然無法申請有關計劃，當中在醫院工作的外判保安及清潔工成為重災區。

在沙田區大學站對開一間私家醫院任職夜更保安的阿興表示，疫情期院方有接收確診病人，上班期間要穿上全副防護衣，護送確診病人上房，若遇上對方反抗，還要近距離上前控制其情緒行為，防止對方做出傷害他人或自己的行動，基本上每日與確診者「零距離」接觸。今年第五波疫情來臨，同事「高峰期輪住中招，估計至少三成合共超過30人受影響，（更表）唔夠人仲要搵替工補返個位。」然而他們獲告知無法申請抗疫支援計劃申領津貼，他由今年四月起先後聯絡多個部門，結果「聯絡醫院推畀教育局、問教育局又推畀民政事務處、跟住再推上去民政事務局，最終又返轉頭叫我問返醫院隸屬嘅醫學院，好似波咁畀人拋來拋去。」他四處申訴4個月來毫無進展，只好向工會求助。

一院兩制 公院西醫部門有份中醫部外判員工冇份

清潔工人職工會總幹事胡美蓮表示，除了13家私家醫院員工受影響，近日再收到公立醫院中醫診所部門的前線清潔保安求助，指屬同一間醫院，西醫部清潔保安悉數受惠，他們因在中醫部工作卻被排除在外，尤如「同一間醫院兩種做法」。

工會估計，除了上述兩類醫院工作的清潔保安人員，尚有銀行分行清潔工、辦公室助理、流動外判清潔、非社署資助的非牟利機構清潔員、物流貨倉業清潔保安員共六大工種，全部被摒除在計劃以外，加上有部分員工反映六月離職後不獲公司代為申領第二期計劃，估計涉及人數超過一萬人，當中絕大部分均為基層人士，建議計劃應容許清潔保安工人可以個人名義申請抗疫基金，以類似三無大廈形式由僱主簽署申請。