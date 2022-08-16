中環塞車｜9月推自動交通執法系統　皇后大道中裝4閉路電視抄牌

警方去年已發出330萬張「牛肉乾」，庫房進帳10億元，惟仍未能打擊違泊引致塞車問題。運輸署繼擬在觀塘區推出「自動執法系統」外，亦計劃率先在中環雪廠街至畢打街的皇后大道中一帶的雙黃線禁區，推出有關電子抄牌系統，將會在4個路口的路燈安裝閉路電視，拍攝交通情況，並以人工智能（AI）實時分析車輛動態，系統會將違泊資料及證據輸出，以便日後執法，預料系統將會在9月推行，並伴隨為期半年的試驗期。



中環皇后大道中塞車問題持續經年。（資料圖片）

運輸署：警方抄牌後擠塞隨即「打回原型」

運輸署文件指，現時雪廠街至畢打街的皇后大道中一帶經常有車輛在雙黃線禁區，交通燈控制的「黃條過路處」或黃色方格路口違例停車或上落客，導致該區交通嚴重擠塞，而擠塞問題在警方抄牌後隨即「打回原型」。

該署稱，中環三大路口為違泊重災區，經常有車輛停泊在雙黃線禁區、交通燈控制的黃條過路處或黃色方格路口，令有關路口嚴重擠塞，包括：

．皇后大道中右轉入畢打街

．置地廣場上落客區

．雪廠街近置地廣場停車場出入口



擬議在路燈燈柱安裝的閉路電視攝影機。（文件截圖）

「自動執法系統」透過AI分析識別交通違例情況

當局擬在上述三個路口測試「自動執法系統」，將會在4條路橙橙柱安裝閉路電視，拍攝交通情況，透過AI實時分析車輛動態，以識別交通違例情況，再配合自動車牌識別技術掌握違例車輛的車牌號碼。系統會將相關違例資料及證據輸出，以便日後執法。安裝工程預料9月會完成，隨後會進行為期6個月的試驗。

港島總區交通部去年分別在灣仔及西灣河2個路面安裝「抄牌機械人」測試。上圖為西灣河。

警方3月公布在違泊黑點安裝「抄牌機械人」

警方今年3月已預告，將會在違泊黑點安裝「抄牌機械人」，拍攝違拍情況後，AI能系統便會自行抄牌，24小時監視違泊情況，交通部警員會根據機械人傳來的70秒畫面，檢控違泊車主。該系統早在去年底便在東區的筲箕灣道／太康街交界，以及灣仔軒尼斯道／天樂里／馬師道交界，暫未知今次推出的「自動執法系統」與早前預告的「抄牌機械人」是否同一系統。