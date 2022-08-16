觀塘塞車｜運輸署推自動交通執法系統　閉路電視偵測違泊車牌號碼

觀塘塞車問題嚴重，繁忙時間總會見到長長車龍。運輸署日前提交文件，稱正研發可自動偵側及記錄車輛停泊的自動執法系統，建議在開源道近觀塘道迴旋處試驗該系統，包括在路燈燈柱上安裝閉路電視，再配合自動車牌識別技術，掌握違例車輛的車牌號碼。

署方指，自動交通執法系統的安裝工程預計於今年11月完成，之後會試驗約6個月。



觀塘塞車問題嚴重，運輸署計劃在開源道近觀塘道迴旋處一帶，試驗自動交通執法系統。（資料圖片／江智騫攝）

運輸署表示，署方正與科研機構研發可自動偵側及記錄車輛停泊情況的自動執法系統，並邀請警務處從執法角度提供意見。

運輸署：塞車因經常有車違泊雙黃線

署方指，由於開源道近觀塘道迴旋處一帶，經常有車輛停泊在雙黃線禁區，導致開源道擠塞，故署方計劃於此路段測試系統。

閉路電視識別違例情況 配合自動車牌識別技術

系統包括在合適的路燈燈柱上安裝閉路電視，透過人工智能實時分析車輛動態，以識別交通違例情況，再配合自動車牌識別技術，掌握違例車輛的車牌號碼。系統會將相關違例資料及證據輸出，方便日後的執法行動。

觀塘消防局附近燈柱成試驗目標

署方指，測試期間會於合適地點設置告示，提醒駕駛者自動交通執法系統試驗路段的範圍。據當局提交資料，今次的試驗計劃，將計劃把閉路電視安裝在觀塘消防局附近的燈柱。

裝設自動交通執法系統的位置圖。（區議會文件）

沒有人臉辨識功能

運輸署又強調，自動交通執法系統會遵守《個人資料（私隱）條例》要求。攝影機鏡頭會被調校至覆蓋相關路面，系統只能識別車牌，沒有人面辨識功能。若系統沒有偵測到任何違例事項，影像片段會即時在現場的伺服器內刪除，只有記錄到違例事項的片段才會輸出。

署方亦指，所有收集的數據會加密處理，而在測試期間所獲取的數據和資料，只會用作訓練、調較及完善裝置的人工智能系統，及進行模擬自動操作以測試成效。