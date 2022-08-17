麻雀普查｜調查推算本港麻雀數目升近四成　觀鳥會：上升原因未明

全球暖化波及全球，各地氣溫持續上升，亦直接影響到不同生物的生存。香港觀鳥會於今年5月，與逾百名普查員，走訪全港18區，於88處涉及6類不同土地用途地點，進行樹麻雀普查。

觀鳥會推算，本港現有麻雀數目約為28.7萬隻，數字較去年急升36％。觀鳥會形容，曾研究天氣數據，反映天氣與麻雀數目增減沒有顯著關係。本港麻雀數字有明顯反彈，惟確實原因仍然未明。



全港麻雀普查2022由香港觀鳥會進行，共邀請126名普查員在5月7至23日上午8時至11時走訪18區及就麻雀的求偶情況、築巢位置及數目進行研究。（香港觀鳥會提供圖片）

全港麻雀普查2022由香港觀鳥會進行，今年共邀請126名普查員，在5月7至23日上午8時至11時，走訪18區及為麻雀求偶情況、築巢位置及數目進行研究。調查涵蓋範圍，包括88條長1公里路線的路線，涵蓋全港18區的住宅區、工業區、商業區、康樂及休憩區、農業區及鄉村地區，普查員亦會在路線左右方20米位置進行觀察。

深水埗、屯門及黃大仙區較多麻雀

調查按不同土地用途比例作推算，推算本港現有麻雀數目約有28.7萬隻，較上年回升36％。無論住宅區、工業區、康樂及休憩區，以及鄉村地區的麻雀分布密度，均較往年上升，而商業區及農業區的麻雀數目則與往年持平。在全港18區中，麻雀較多生活於舊市區或新市鎮，如深水埗、屯門及黃大仙。

觀鳥會研究主任鍾晉霆形容，麻雀數字明顯反彈。該會亦嘗試研究相關天氣數據，亦未能證明麻雀數目與天氣因素有顯著關係。他續指，相關調查最少要持續10年才能得出較準確的趨勢，惟香港只進行7年，相關研究欠奉，目前未能掌握麻雀數目上升的確實原因。

鳥會研究主任鍾晉霆（左）形容數字明顯反彈，並表示在研究天氣數據下，亦未能證明兩者有顯著關係。普查員在調查中發現共107個鳥巢，當中39％是在大廈外牆20%在排水或排氣口。香港觀鳥會總監余日東解釋，麻雀會於適合的地方生存，而大廈外牆是蛇及老鼠等麻雀天敵較難到達的地方，即在外牆居住會令其更受保護。（ZOOM截圖）

觀鳥會︰天氣提早變熱 或令麻雀提早繁殖

鍾晉霆指出，麻雀體溫不會受外界溫度影響，能一直保持在一定溫度，故氣溫上升未必會直接影響其生存。然而，天氣提早變熱，或令麻雀提早繁殖。據外國研究，這有機會影響到麻雀的數量。鍾晉霆解釋：「佢哋啲獵物，蟲唔一定會係果段時間會多咗，可能同產卵期錯開」，食物不足問題，亦會直接影響幼鳥的存活率。

商業區較多用玻璃幕牆雀鳥難築巢

普查員在調查中亦發現107個鳥巢，當中39％是在大廈外牆，20%在排水或排氣口。香港觀鳥會總監余日東解釋，麻雀會於適合的地方生存，而大廈外牆是蛇及老鼠等麻雀天敵較難到達的地方，即在外牆居住會令其更受保護。相反，一些商業地區，有較多用玻璃幕牆建成的新型樓宇，會令麻雀沒有站立及築巢空間，故麻雀亦較少分布在這些地區。