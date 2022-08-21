西環過渡房屋順成大廈接受申請　提供52個單位10月入伙

基層家庭輪候上樓期間，租住劏房及天台屋等不適切居所，衞生環境欠佳，極欲改善居住環境。社協與社聯共同推出的過渡房屋計劃，現正接受申請，合資格者將居住於西環順成大廈，提供25個1人合住單位、17個2人合住單位，以及10個3至6人家庭單位，獲選中合資格者最快今年10月中入伙。



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計劃預料100名等候上樓的居民受惠

香港社區組織協會(SoCO)及香港社會服務聯會(社聯) 公布，兩個機構共同推出的「社會房屋共享計劃」-「友樂．睦鄰互助計劃」現正接受申請，涉事西環德輔道西順成大廈單位由市建局提供52個單位，為1至6人家庭而設。項目預算可協助100名苦候公屋的基層市民脫離環境惡劣、租金昂貴的居所，讓基層在可負擔的過渡住屋中得以喘息，透過多元化的社會服務，強化基層與鄰舍及社區的連繫、建立共享資源的網絡。計劃強調「健康住屋」的概念，着重房屋自然採光，衛生安全且具通風的窗。租金按居民經濟能力而定，讓基層家庭可真正享有「家」的感覺。項目現開放申請，並於今年9月1日下午5時半截止。

社協表示，不同面積的單位附帶不同條件，例如1人單位服務對象18歲以上人士，現居於劏房、寮屋、天台屋或其他不適切居所，需有工作或有申請社會保障等；2人單位 至少一名申請人須為18歲以上人士，家庭申請者需持有有效香港房屋委員會公共租住房屋申請書編號並已獲登記達3年或以上；3至6人家庭單位則以育有至少一名12歲或以下兒童的家庭為優先對象。而所有申請人及其家庭成員需符合以上申請房委會公屋的現行入息及資產的要求，必須獲負責社工評估為有迫切住屋需要等條件。

過渡房屋計劃現正接受申請。(社協提供圖片)

至於租金釐定方式，若屬綜援租戶，其租金水平將按該單位使用人數於綜合社會保障援助的最高租金津貼水平收取，而在職租戶的租金水平將按該住戶家庭入息的25%收取，預計第一期申請截止後，將安排抽籤及約見申請人，9月中公布結果，若第一期未住滿，則再開放第二期申請，最快今年10月中入伙。

有興趣者可瀏覽社協「友樂．睦鄰互助計劃」官網了解詳情。