團體公布民間十大住屋標準　租戶嘆密室劏房環境差呎租貴過豪宅

聯合國早年提出「適足住屋權」，列明適足住屋「不只是有瓦遮頭及四面牆，還要住得有尊嚴及安全」，惟香港現時有逾20萬人仍居於劏房等不適切居所。有團體今日（5日）發布一個共30項準則的「民間十大住屋標準（進階版）」，當中包括穩定租務關係、清晰收費、分隔個人空間、乾淨衞生條件、保障單位安全及清晰維修權責等。團體指，希望透過研究審視劏房單位的宜居性，又建議政府設立「劏房專案小組」，並參考外國條例為住屋定立標準，以改善劏房戶住屋環境。



調查指96%受訪者認為獨立水電錶最重要

葵涌劏房居民大聯盟曾於2017年推出「民間十大住屋標準」，並於今日發佈「民間十大住屋標準（進階版）」，聯盟成員於今年6月至7月期間，與來自9個關注房屋居民組織共57位街坊進行聚焦小組訪談，研討出50項的住屋標準，再利用網上問卷及紙本問卷給202戶不適切居所（包括私樓劏房、工廈劏房、僭建平台劏房、天台屋、板間房等）的住戶投票，結果得出最後30項準則。

調查結果顯示，有96%受訪者認為在單位安裝獨立水電錶最為重要、78.2%受訪者希望租約及租單列明水電收費；又因很多人食、瞓、日常都在同一床上，除了民間十大標準提倡的人均居住面積不少於70呎外，有82.7%居民希望有獨立睡覺空間。獨立廚廁、廚廁的抽氣亦受居民關注，分別佔88.6%及82.2%。劏房單位基本結構同樣是一大問題，88.6%受訪者認為落雨不滲水漏水很重要、77.2%之劏房戶投票認為清晰的維修責任及維修期限需於租約列明。

聯盟指出，自2017年以來，過去五年劏房居民的居住環境未見大改善，而政府近年實施的租務管制、濫收水費條例及租金津貼等，當中仍有不少漏洞，例如是少有部門主動執法，以致半年來僅有1宗濫收水費的檢控個案，不少劏房戶未能受到保障。聯盟又指，政府對於劏房戶居住環境上的保障，如衛生環境、住屋空間及維修責任等，仍然是「零」回應。

業主拒定期維修致單位殘舊 反指：你住唔住丫？

街坊興姐表示，居於一個面積不大的「密室」劏房，原設計為儲物室，沒有窗戶，環境惡劣仍需每月4,000元租金，「同業主反映（呎租）仲貴過豪宅，業主話：『係咁㗎啦啦你住唔住丫？』」業主又要求不可煮食，興姐大多數時間要「捱飯盒」；近日天氣酷熱，她為了節省電費只用電風扇解暑，身體卻多處出現紅疹，十分困擾。「就算有社會房屋都只可以住幾年，期間未必等到有位（上公屋），到時又要搬過地方，可能又要住返劏房……希望政府重視下，唔好等我哋一小撮人咁無助。」

另一位街坊翁先生則指，獨居於一個「一劏五」的單位，租金約3000多元，雖有獨立廚廁，但房內抽氣扇、抽油煙機、冷氣都早已壞掉，「業主話整，但係我煮個麵麵跳掣（電箱），我住3年換咗7部煮食爐啦！（因跳掣而壞）。」翁先生指，現時亦只能買外賣，而且劏房衞生很差，不時有污水倒灌；他又指，租約有寫出電費1.5元一度、水費15元一度，但一般住戶首12立方米的用水量是免費，他認為劏房住戶都應享有。

葵涌劏房居民大聯盟指出，不同國家及地區都有履行聯合國的公約，為住屋標準或適足住屋權定立規例，如英國引入體面居所的概念、住處缺乏3項或以上基本設施就會被列為不體面居所；荷蘭則有規定廚房不能「入侵 」居住空間等。聯盟建議，政府應設立「劏房專案小組」，研究香港住屋議題並協調其他政府部門，同時參考外國條例，逐步修例為住屋定立標準，例如是單位的廚廁必須分隔並有合適的距離、人均面積及採光通風等，以改善基層的住屋環境。