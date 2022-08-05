演藝學院視障生曾被迫學盲人按摩　住劏房不信命成就二胡大師夢

只能朦朧辨別光與影的雙眼，目光放在更遠的路途。因先天早產而弱視的楊恩華，剩下不足正常人一成的視力，初中後曾被親友安排送往職訓學校學習盲人按摩，並一度與父母居寄居深水埗一個面積僅100呎劏房，幸二胡重塑他的人生路向，他發奮讀書，兩度重讀中三適應主流教育，繼而成功投考演藝學院專注音樂，其二胡天賦亦被發掘成才，近年屢受邀在音樂會公演，逐步向理想邁進。「內地親友同我講去學盲人按摩，叫你現實啲啦，學一樣可以工作嘅專業，但香港唔同，只要肯努力就會畀機會。」



「唔該晒，張櫈放過嚟擺書包就可以。」現年25歲的視障人士楊恩華與其他視障人士一樣，很多時候看不清前方障礙物或欲指定特定物件，都需要別人的幫忙，故此客氣說話經常掛在口邊，但他對音樂卻有與別不同的倔強。「人哋演藝學院畢業禮（學滿師）先演奏《第三二胡狂想曲》，但我考演藝就係彈呢首，而且事前學足一年，剩係記譜都記咗三、四個月，我係靠老師唱譜錄音，然後一句一句咁硬背落嚟。」對他來說是苦差，但甘之如飴，「當時二胡老師問我音樂係咩方向，我話想向專業演奏級發展，所以冇乜點諗難度有幾大就去做。」

早產患有先天性弱視 親友曾安排學習盲人按摩當技師

事實上這種堅持仿如助攻，將他的生涯規劃出180度大反轉。96年在黑龍江哈爾濱出生的楊恩華，因早產而患有先天性視網膜發育不良，至12歲那年就讀六年班視力下降致白內障，經手術後康復後亦只能在極近距離看清字體，家人升中時安排他到特殊學校讀書，高中再銜接職業培訓學校，「即係去按摩學校，10堂有8堂教你點樣按摩，出嚟就係做盲人按摩師傅……內地親友同我講去學盲人按摩，叫你現實啲啦，學一樣可以工作嘅專業。」

當時家人為免他入讀特殊學校後抵觸情緒過大，推薦一名退休樂器老師教授他彈奏二胡，意外發掘他的潛在天賦，他短短學習半年便在當地一個巿際比賽取得銅牌，兩年內更考獲相當於本港演奏級的國家十級資格，從此開啟他的演奏人生。

一家四口租住深水埗劏房 地攤遇樂器檔主改變人生道路

2014年成為他的人生轉捩點，他3月與父親一同來港定居，與從事五金生意的母親及弟弟團聚，當時家境並不富裕，一家四口只能租住深水埗一個面積僅100多呎的劏房，「連廚房同睡房都冇，一家人瞓覺要收起摺枱打地鋪瞓地下。」至一次參觀深水埗地攤的偶遇結識賣樂器的檔主，兩人一見如故，對方教導他如何報讀心光盲人院暨學校，恩華同年9月在心光升讀中三，寄宿期間苦練廣東話、寫繁體字、學習走路等生活技巧，半年內由不懂說一句廣東話的他變成識聽識講，一年後重拾二胡練習，向着音樂的路途進發。

來港後兩地文化的差異，令他吃了不少苦頭，他重讀過兩次中三，成功由心光銜接往閩僑中學融合教育學習。但命運未有放過他，2017年那年視力再度退化至不足一成，由以往可透過放大鏡認字，變成眼前只能看到光與影的晃動，所有字形變成模糊的象形字體，他的倔強性格並不肯就此放棄，「唔肯接受現實又唔想講畀人知，當時參加學校一個音樂劇，照樣去綵排，睇唔清條路就用手摸住牆行，直至完騷先講畀家人知道，重新學用手杖行路同盲人點字。」

一波又一波的挫折未有打敗他，反而令他變得更堅強，2020年中學文憑試考獲16分，但英文及中國文學成績未達預期，無法入讀演藝學院音樂系，於是他重讀中六惡補英文，翌年成功考上，而他亦先後拜過多名老師學藝，包括香港中學團演奏家彭程、 當代二胡演奏家兼中央音樂學院副教授楊雪等，由於每位老師的教法不一，即使音階等基本工夫同樣要重新學習，猶如被廢武功，但他未有放棄，「呢條路連心光前輩都冇人行過，之前有師兄去到演奏級，都畀阿媽勸返轉頭做律師，但我想行落去。」

香港思想對殘疾人士定位好自由，內地90%視障人士都係做盲人按摩，但香港都唔會框死，（盲人）可以接受大學教育，想學音樂都唔會有人反對。 楊恩華

近年屢獲獎項 受邀在內地及外國演奏二胡名曲

他克服各種困難後近年屢獲獎項，並有機會與著名演奏家同台演出，包括今年「VSA國際青年音樂家比賽」中獲獎，日前獲邀到美國華盛頓的約翰‧甘迺迪（John F. Kennedy）表演藝術中心演奏二胡經典樂曲，以及在香港藝術節「無限亮」計劃2022《胡琴瞽樂音樂會》將夥拍著名作曲家梅廣釗奏出多首二胡名曲，演出將於9月16日網上公演。

演奏開啟他的第二人生，他不忘感謝香港給予重生的機會。「香港思想對殘疾人士定位好自由，內地90%視障人士都係做盲人按摩，但香港都唔會框死，（盲人）可以接受大學教育，想學音樂都唔會有人反對。」

恩華只要專注在彈奏，即使在人多嘈吵的公園內，亦可嫻熟地演奏《獅子山下》、《天涯歌女》等樂曲。(梁鵬威攝)

居住深水埗的他，由宿舍返家閒時會在深水埗公園練習，手隨心想便演奏出《獅子山下》，「既是同舟，在獅子山下且共濟，拋棄區分求共對，放開彼此心中矛盾，理想一起去追。」雖然只有樂曲沒有和唱，但心中歌詞油然而生。