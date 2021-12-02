今年第三季增105宗感染愛滋病病毒　46%經同性或雙性性接觸感染

衞生署衞生防護中心今日（2日）公布，今年第三季接獲105宗感染人類免疫力缺乏病毒（愛滋病病毒）新增個案的呈報，比去年同期下跌20宗。此外，第三季亦錄得17宗愛滋病新增個案呈報。

新增感染愛滋病病毒個案中涉及85名男性及20名女性。其中49人透過同性或雙性性接觸受感染、25人透過異性性接觸受感染，而餘下31宗個案的傳播途徑因呈報時資料不足而暫時未能確定。



當局呼籲市民恆常及正確使用安全套。（資料圖片 / 羅國輝攝）

衞生防護中心表示，新增個案的三個主要呈報來源是公立醫院、診所及化驗所，共有47宗；衞生署社會衞生科診所呈報16宗，愛滋病服務機構則有15宗。另外，72名感染者已到衞生署或醫院管理局轄下的愛滋病專科服務接受治理。

防護中心指，自1984年以來，愛滋病病毒感染呈報個案累積至11,122宗；並提醒性接觸仍然是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，市民應恆常及正確使用安全套，以減低感染愛滋病病毒的風險。

防護中心表示，終生接受抗愛滋病病毒藥物治療，能有效預防愛滋病及由該病毒引致的併發症，亦可改善患者的生活質素及存活率。（資料圖片）

第三季內亦錄得17宗愛滋病新增個案呈報，其中10宗透過同性或雙性性接觸受感染，六宗透過異性性接觸受感染，餘下一宗個案的傳播途徑未能確定。季內最常見的愛滋病併發症是肺囊蟲肺炎，即一種肺部真菌感染。自1985年以來，本港愛滋病確診呈報個案累積有2,297宗。

防護中心表示，終生接受抗愛滋病病毒藥物治療，能有效預防愛滋病及由該病毒引致的併發症，亦可改善患者的生活質素及存活率。感染者如能持續抑制病毒以達至無法檢測的水平，就不會透過性接觸傳播愛滋病，即「測不到＝傳不到」。中心強調，曾進行不安全性行為的人應及早接受愛滋病病毒抗體測試。