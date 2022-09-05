劏房兒童疫下冇錢冇活動　參與劉知名空手道班：佢哋好珍惜機會

「基層兒童學興趣班或不同運動的機會比較少，可以完全感受到佢哋更加珍惜呢個機會。」本港貧窮兒童超過27萬人，大部分居住在劏房等不適切環境，當父母收入驟降，加上疫情取消實體課，缺錢參加課外活動，兒童只能長留家中如「困獸鬥」。有運動品牌資助舉辦訓練支援班，目標1,000名學童受惠，首個項目邀請全運會銅牌兼香港傑出運動員港隊空手道代表劉知名擔任教練，教授學童基本空手道動作，有家長坦言以往SEN子女只懂在劏房內「心情燥狂來回廚房喪跑」，但上課後更懂得禮儀及自律，獲益良多，冀日後活動能持續下去。



首個資助項目邀請港隊精英運動員任教

運動品牌FILA旗下兒童品牌FILA KIDS今年暑假成立「FILA KIDS ENERGY BOOST HUB」，通過定期舉辦各類型的運動訓練班，鼓勵小朋友參與運動，首個贊助項目便與香港社區組織協會合作，由社協選出8名年齡介乎6至10歲的小朋友，接受全運會銅牌得主、香港空手道港隊運動員劉知名為期2個月的空手道班訓練，活動共有13名兒童受惠。

FILA港澳星總經理廖寶賢表示，本身育有小朋友，知道興趣班開支不少，但家庭較富裕的小孩與基層小孩學習的心態有所不同。「有啲小朋友下午已經去彈琴 ，彈完琴再嚟學空手道，明日又學第二樣嘢，呢個只係佢哋所有活動其中之一；（相反）基層可以學到興趣班或不同運動的機會比較少，完全感受到佢哋（參加空手道班時）更加珍惜呢個機會。」 他期望未來拓展更多不同類型的精英運動訓練班，目前正接洽劍擊項目，期望項目恆常舉辦之下，最多可令接近1,000名兒童受惠。

有啲小朋友下午已經去彈琴 ，彈完琴再嚟學空手道，明日又學第二樣嘢，呢個只係佢哋所有活動其中之一；（相反）基層可以學到興趣班或不同運動的機會比較少，完全感受到佢哋（參加空手道班時）更加珍惜呢個機會。 FILA港澳星總經理廖寶賢

SEN兒童疫情長困劏房困獸鬥 家長：無法處理情緒問題

現年8歲的楊子康就讀幼稚園時被確診患有語言學習障礙及專注力不集中，疫情期間因為常困在土瓜灣劏房家中，性格變得暴躁，動輒與姐姐吵架打鬧，母親林小姐亦沒有任何處理辦法。林小組稱子康就讀K2時，曾幫兒子報讀抬拳道班，每月4堂共收費1,000元，惟以目前支付劏房租金開支及收入情況，無法再額外擔有關費用，對此感到自責，幸子康參與了FILA KIDS的空手道訓練班後，情況明顯改善，返回家時會主動向她講述及示範課堂上學到的知識，「幫助好大，佢學完空手道後，返到屋企好有禮貌，識得去尊重別人，話入去個陣要鞠躬敬禮，見到同學仔都有咁樣做，又同我講今日學咗乜嘢，跟住教家姐，氣氛好唔一樣。」 他亦有詢問空手道班會否持續，希望可以繼續學下去。

患有過度活躍的9歲SEN兒童黃曉楓，其父親指兒子疫下長期上網課關係，其專注力更難以集中，「最誇張係佢上緊網課，叫佢坐定按住佢膊頭叫住唔好郁，都係三幾分鐘又要行開，然後趁你唔注意開畫中畫，即係呢邊上緊網課，另一邊開YouTube畀自己睇。」然而自從參加空手道班後，有機會透過運動伸展身心，甚至學懂基本待人處事的規矩。「教練無論喺空手道班或者表演之前都好，要求先鞠躬，禮節禮貌好講究，令佢清楚好多嘢要有規矩講禮貌… 未學之前，喺屋企真係跑來跑去，坐一陣又跑，做做下功課又走去廚房、廁所，呢家類似呢類動作明顯少咗。」但他坦言這類空手道班，基層家庭無法負擔，只有有主辦單位贊助的情況下，才能報名渴望被抽中。

SEN小朋友特別需要多啲訓練，疫情期間停止晒，好多嘢反而退步咗，尤其困喺劏房，小朋友情緒有問題，影響家長有(情緒)問題，大家好似喺劏房『困獸鬥』咁。 社協副主任施麗珊珊

林媽媽指孻子楊子康同時患有語言學習障礙及專注力不集中，疫情期間困在劏房，脾氣更差，動輒與長女吵架打鬧，但參與空手道班後情況大有改善。(盧翊銘攝)

冀政府千人扶貧計劃能精準幫助SEN兒童

社協副主任施麗珊形容「今次佢哋（主辦單位）安排呢個活動，第一可以有資助，第二可以搵到名師，所以係一個非常難得機會。」結果8個篩選名額中獲逾百名基層小朋友踴躍報名，協會挑選那些較少參與興趣班機會的家庭，尤其是有特殊教育需要的小朋友作優先考慮，例如專注力不集中、多動症、語言障礙的兒童需要更多訓練，但疫情令大部分訓練停頓，很多小朋友在語言、社交能力或控制情緒方面退步不少，像「困獸鬥」般精力無法發洩，今次活動正好幫助他們透過正確方法讓他們強身健體。

政府早前成立「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」推行扶貧計劃（下稱「千人計劃」），首期支援2000名基層初中生，尤其是劏房戶以解決跨代貧窮，施麗珊稱劏房家庭之中，SEN兒童最需要支援，促請政府制定政策，為該批兒童提供可行方案，讓他們真正受惠，度過目前疫情或學習上的難關。