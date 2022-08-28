劏房戶改租賓館遇廁水倒灌越住越差：反對高球場起屋的議員過嚟住

政府估算全港至少12.71萬戶居住不適切居所，然而公屋輪候時間長達6.1年，申請家庭宗數有增冇減，就連劏房亦供不應求時，部分租戶只能退而求其次租住賓館或民宿等處所。有64歲獨居婦嫌租住劏房環境差，改租尖沙咀美麗都大廈賓館及同區民宿，發現渠口亂駁，廁所污水倒灌入屋，加上住客來自不同國籍，衞生情況欠佳，無錢搬遷只能啞忍，她不滿有議員高調反對收回高爾夫球場地皮興建公屋，漠視基層居住權，反建議「不如叫佢過嚟住下」。有關注機構提出取締劏房立場書，分四級優次全面審視全港劏房政策，要求納入《施政報告》內一併考慮。



劏房無法開窗現床蝨 放租賓館及民宿月租房

64歲的獨居婦林小姐，大約8年前起租住深水埗劏房單位，月租約3600多元，由於單位樓下食肆林立兼廿四小時運作，開窗聞到強烈油煙味，長期只能關窗，空氣缺乏流通加上濕氣重，久而久之出現床蝨，令她不敢逗留單位內，只擺放個人物品，曾有長達3年時間淪為「麥難民」，直至疫情爆發後，麥當勞取消廿四小時開放，她經社工介紹獲安排租住尖沙咀美麗都大廈一間面積約50呎的賓館房間，月租約3000元，反而成為噩夢的開始。

她稱賓館房不設煮食空間，住客只能外賣返家，再隨處棄置於賓館門口通道，引起鼠患問題，老鼠白天光日下在房間的假天花中亂竄，加上住客龍蛇混雜，夾雜非裔居民、旅客及本地人，衞生情況欠佳，廁所更有污水倒灌問題，令她甚為困擾。直至去年2月，行政長官林鄭月娥在《施政報告》提出資助非政府組織（NGO）租用酒店和賓館作過渡性房屋，全幢美麗都大廈多達95%賓館響應，她亦順勢被賓館負責人迫遷，改租住同區彌敦道另一間民宿單位，月租大約3,300元。

她稱，目前居住民宿主要供國際交換生或實習生居住，設施較前一間賓館稍好，有公用客廳及廚房可供非明火煮食，每間房間亦有獨立廁所，但酒店房沒有窗，關燈時幾乎伸手不見五指，同時存在污水渠亂駁的問題，廁所日久失修下，污水沿膠邊滲漏，「只要隔離住客去咗大小便，你就會見到漏水同聞到陣味。」由於自己伸領綜援，無多餘錢只能啞忍，亦不敢向業主投訴，「一投訴就畀業主迫遷，有機會仲差過呢度，搵地方好頭痕，最後只會愈差愈貴，仲點會敢投訴？」

不滿議員反對收回高球場收皮建屋 斥漠視租住權

行會召集人葉劉淑儀、行政會議成員湯家驊較早前提出理據質疑用粉嶺高球場建屋的可行性，北區區議會副主席李冠洪更矢言若政府批准收回粉嶺高球場用地發展「我哋四個鄉一定群起而攻之！」然而正輪候公屋上樓的林小姐反駁有關說法「住屋環境差，基層擔驚受怕，唔知幾時有老鼠或天花剝落，半睡半醒精神差自然好難搵到好工，當我哋輪候緊公屋嘅時候，竟然有議員提出要保留高爾夫球場，呢個係咪人性化講法？」反建議「不如叫佢哋過嚟住下」體驗基層住屋的難處。

關注基層住屋聯席今日（28日）向政府提交「取締劏房立場書」，分四級優次分階段全面審視本港劏房政策，分別為樓宇消防安全、樓宇結構安全、個人健康及衞生因素及建築物用途，建議局方全部掌握現有劏房數字，透過徵收印花稅為全港劏房進行登記，並立法禁止新建劏房出現，並且定期進行巡查，一旦發現未登記的劏房單位，即向違規業主起訴及要求還，打擊新劏房的建成，防止有隱形劏房的出現，政府亦可參考英國英國房屋健康及安全評分制度，當地以風險評估方式檢討現時樓宇狀況及潛在危害，並且分為29個細項，一旦有住客投訴，部門經評估認為投設屬實，會向業主發命令修葺，若業主拒絕遵從將會被處罰，甚至要向住客退租，認為做法有效保障基層租住權。

政府計劃收回粉嶺高球場32公頃發展建屋，遇上社會人士及議員反對的阻力。(資料圖片)

聯盟又稱，原則上同意全面取締劏房，但必須以提供完善安置為大前題，故政府必須加大公屋興建量，建議可將達40年樓齡之上空置公屋單位變成中轉房屋，亦可委托非政府機構設立過度性房屋或單身人士宿舍，紓緩公營房屋供應緊張及基層住屋壓力。