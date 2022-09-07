觀塘鬧鬼金茂坪戲院荒廢30年圍封動工　華懋：改善環境及娛樂設施

荒廢約30年的觀塘金茂坪戲院，不時傳來鬧鬼傳聞，過往更有傳每次動工清拆都有傷亡，因此被封為「拆不得戲院」。然而昨日有市民指10多名工人在戲院門外進行上香拜神儀式，懷疑是為動工重建戲院做準備。



有網民笑指，早前盂蘭節「鬼門關開」，戲院方面在此時才開始施工，是否「過咗農曆七月先敢開工？」



荒廢30年每次清拆傳出有人傷亡 被譽為「拆不得戲院」

1978年10月19日開幕的金茂坪戲院，過往是為秀茂坪邨徙置居民服務的街坊影院，在70至80年代港產片盛極一時，戲院亦深受街坊觀迎，更於80年代加設桌球室；但自1990年秀茂坪邨開始重建，戲院開始沒落，並於90年代結業，至今荒廢約30年。

資料顯示，持有業權的華懋集團2013年擬放售金茂坪戲院，以意向價大約2億元推出市場標售，但戲院最後未能成功出售；到2018年，華懋集團表示會與非牟利團體合作，將戲院翻新，有意改成「香港電影文化中心」，預計可提供一共大約500個座位，將會有黑盒劇場（電影院）、主劇場、共享工作室、咖啡店及大堂；去年9月集團亦曾表示，金茂坪戲院預計最快會於當月開始拆卸重建，並期望能在2024年第四季完成及開放使用。

近日有市民發現，10多名工人昨日在戲院門外進行上香拜神儀式，懷疑是為動工重建戲院做準備。（「我們都是在秀茂坪長大的 (We All Grew Up In Sau Mau Ping」Facebook圖片）

不過多年來華懋未見動工，由於外牆日久失修，戲院環境陰暗，經常傳出鬧鬼傳聞。直至去年4月，有巿民發現戲院旁邊多輛電單車被貼上警告字條，當中內文提及戲院「清拆在即」，要求限期前清走。

近日戲院終於迎來新進展，有觀塘街坊見到金茂坪戲院門外正進行上香拜神儀式，懷疑是終於開始戲院的清拆工程。對於戲院施工，有網民擔心會否引發怪事，也有人質疑：「之前都是拆唔成功，這棟建築物不是那麼容易拆的。」甚至有人言之鑿鑿稱「（會唔會）拆嗰個（中）唔係死就傷魔咒？」

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戲院圍封有人拜神上香 疑動工清拆重建

《香港01》記者今天（7日）下午到場時，見到整幢金茂坪戲院戲院已被棚架和帆布圍起，並架起綱架鞏固構建物，記者只能從隙縫中窺看到戲院招牌上的「Golden」字樣。此外，戲院周邊亦已貼有「小心地盤車輛出入」的字句，估計正進入拆卸後重建活化的程序。

華懋集團發言人回覆查詢時表示，上址的拆卸工程於昨日（6日）展開，並預計於2025年第二季完工；強調希望通過此項重建計劃改善當區環境及娛樂設施，並協助推動香港電影文化欣賞及本地電影業的持續發展。

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屢傳鬧鬼傳聞 拍成電視連續劇炒熱話題

自金茂坪戲院荒廢後，曾有傳聞指戲院內不時看見隱約燈光及嬉笑聲，甚至有人稱曾在窗戶看到戲院內有一對目光呆滯的男女，仿似想找出路逃出戲院，更有人傳聞指一名路經金茂坪的女老師，在雨中看見一對渾身濕透的母子，欲上前借傘為兩人擋雨時，便發現該對母子眼耳口鼻不斷流出泥沙，懷疑是七十年代死於山泥傾瀉的冤魂。無論如何，繪形繪聲的鬼故事，加上戲院的殘舊石屎外表，為戲院形象抹上一層神秘色彩，近年亦被Viu TV借用場地拍攝連續劇《無限斜棟有限公司》，亦成為廢墟攝影隊的拍攝勝地。

該處一帶曾發生多宗山泥傾瀉意外，其中在1972年觀塘秀茂坪曾遭山泥蹂躪，導致71人死亡；4年後在相距之前塌山泥位置只有200米外，一幅填土坡就在雨中突然塌下，奪去18條人命。而昨日傳出戲院動工後，同區距離2.5公里外近安泰邨對開安達臣道建築地盤今早發生嚴重工業意外，一個天秤突倒塌壓毁多個貨櫃，釀成多人傷亡。