晚吹｜東九龍有間猛鬼戲院　播鬼片突然綠幕掃地又會見到對腳

戲院長期不見天日，據說特別吸引靈體逗留，加上有人說他們愛湊熱鬧，喜歡看戲，多年來也不同院線也傳過很多鬼故事。

ViuTV最新一集節目《晚吹- 總有一瓣喺左近》就有一位前戲院員工爆料，原來東九龍有間猛鬼戲院，試過播鬼片時發生多次靈異現象，她更在完場時親身遇上怪事。

（影片截圖）

今集《晚吹- 總有一瓣喺左近》請來一個曾在戲院工作的員工Anthea，分享她遇過的靈異事件。Anthea在戲院負責入數、收戲票、帶座位，她表示自己比較少看到靈體，多數是聽到和感覺到，有時會感覺到會頭痛，甚至身體會突然發熱。

今集《晚吹- 總有一瓣喺左近》嘉賓Anthea，是一個曾在戲院工作的員工。（影片截圖）

掃地見到有對腳

她爆料指曾在東九龍一間戲院工作，那裡其實相當猛鬼，有一次她在一間要戴立體眼鏡看戲的大院入面打掃。「通常我們這些普通員工掃地時，高級組長會在經理室或站在大堂，但那次我掃地期間，突然聽到有人大聲叫我的名字，還要是組長的聲音。」

Anthea當時感覺奇怪，心想為何組長要叫她出外，但也照樣衝出去，但去到大堂卻發現沒有人，回到戲院裡問其他同事，「剛才有否聽到有人叫我？」但同事們都說沒有聽到。

Anthea心知不妙但繼續掃地，直至她掃到一個擺輪椅的位置時，那裡是沒有座位的，「但我看到為何會有一對腳，我稍微望上去，看到一個近似她組長身形的物體，但很快就消失了，有對類似白色鞋子的東西，那刻我都呆了。」

結果，Anthea清理場地之後立即去問組長剛才在哪裡？他說自己一直在經理室，沒有去過那間放映院，也沒有叫過她的名字。組長事後透露原來不只Anthea有過這樣的經歷，有另一位同事都試過，甚至有員工在同一間影院的銀幕，看到有黑影或者黑色頭部影子飛過。

連「鬼王」潘紹聰都問「點解這間戲院咁猛鬼」，讓他很想去感受一下。（影片截圖）

近溜冰場特別陰森

戲院是娛樂場所，有人說靈體愛看戲，九龍一間近溜冰場的戲院也流傳過經典的鬼故指，有兩個男生去看戲時，有靈體全程坐在其中一個男生的大腿上，讓他動彈不得，甚至嚇到失禁。主持潘紹聰就透露提起溜冰場，其實他曾在一個附近有溜冰場的電台工作，那裡一樣是很猛鬼，「可能因為溜冰場夠冷，氣溫比平日的商場更冷，適合他們逗留。」

節目提到一個在九龍近溜冰場的戲院，流傳過經典的鬼故。（影片截圖）

Anthea憶述在那間東九龍戲院播鬼片時，同樣遇過怪事，那時完場後她負責打掃，「已經播放片尾字幕，但有兩個人坐在中間，怎樣也不動，心想可能他們想看到最尾，於是我們便站著等。直至播完所有片段，燈快要亮起時，那兩個人就突然不見了。在我眼前煙消雲散了，當時真的看到有一陣霧似的。」

事後Anthea與其他同事分享這件事，有一位機房同事跟她說︰「那一間院是特別猛的，我曾經有一年又是播鬼片，在控制台見到控制杆無故在移動，音量不停大小聲。」

兩個「人」突然煙消雲散

曾經更試過在那間戲院播鬼片時，有些場次突然有觀眾走出來，投訴影片中斷了，畫面不流暢，但那位機房同事檢查影片時又正常。「所說的斷片，不是菲林斷掉那種，而是突然變了綠色。」Anthea回想她那次看到兩個疑似靈體之前，的確是放映過鬼片，事後再查看座位表，那兩個位置的確是沒有售出，令整件事更添詭異。

（影片截圖）

節目上也提到以前看3D電影，現在需要觀眾自行購買，以前3D眼鏡是由戲院借出，Anthea試過在眼鏡房清洗時也遇到靈異事件，「眼鏡房不知為何特別冷，可能我又說錯話，一邊洗一邊眼鏡很難清潔，因為有些女士的化妝粉黏在上面。」突然Anthea便聽到有一把女性聲音說︰「喂」，更有一陣風吹來，吹她的耳朵。Anthea假裝聽不到繼續清洗，後來她跟組長說遇到這樣的事，自此公司就安排多一個人陪她洗眼鏡。

潘紹聰聽到之後也說，「為何這間戲院這樣猛鬼呢？讓我很有興趣想去看戲，去感受一下，當靈探也好。」

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