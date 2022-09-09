英女王逝世｜殖民舊物大熱　店員：接十幾個電話問有冇事頭婆張相

英女王伊利沙伯二世昨日遽然離世，享年96歲，這位被港人稱為「事頭婆」的象徵人物，其相片曾被高高掛在政府辦公室及警署內，並衍生一系列「英皇冠」專用品。有殖民時代舊品專賣店負責人指今早接到十多個電話，「清一色」詢問有沒有舊日掛在政府部門的英女王照片，亦遇過90多歲的老婆婆，由親人推着輪椅到場，只為觸摸近70年歷史的「天佑我皇」漱口杯，回憶昔日中學青葱歲月，他指港人對英女王具有特殊情懷，相信有關熱潮會持續一段時間。



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社會出現懷舊風 衍生殖民舊物專賣店

「今日未開門已經接到十幾個電話，問我哋仲有冇舊日掛喺政府部門掛起『事頭婆』嗰張相，有的話就過嚟買。」香港回歸25年，社會出現一股懷舊風，從前沒有珍惜的殖民舊物，成為大眾追尋美好回憶的媒介，一名已退役的前皇家香港警察早年買入大量殖民時代產品，細至一粒紀律部隊制的鈕扣，大至港英時代辦公室座椅，以至在政府部門辦公室專用茶杯，藏品超過5,000件，4年前開始由收藏家變成賣家，在深水埗開設專賣店「皇家倉」，既展出罕有收藏家，亦有一部分從本地退休公務員或英國買入，再於店內放售。

店員明哥表示，店內除了有紀律部隊的舊皇家警察徽章、木盾以及制服飾品可供售賣外，更會展出極罕有藏品，例如當年置於歷任港督專用政府車輛車頭的木製英皇冠徵號，老闆九十年代在公開拍賣會中以2萬多元競投獲得，全港不超過3個，連同放在終院法官椅上的鐵鑄皇冠徵號，全部均屬非賣品，但顧客可以隨時入場近距離鑑賞。

近70年歷史「天佑我皇」漱口杯 九旬婆婆摸上手緬懷中學歲月

另一個記憶猶深的藏品，便是1953年出產的漱口杯，當年港英時代為慶祝英女皇在1953年6月2日在西敏寺舉行加冕儀式，特地生產一批銀色鋁製潄口杯，杯面刻有立體皇冠及「Elizabeth R 1953」 及「天佑我皇」的文字，據稱當年曾向全港中小學派發，至今仍有保存真品已經極為少數，有一名年約90多歲的婆婆獲悉其中一個藏品在店內公開展出後，特地囑咐兒孫推着輪椅，帶她到店內重新觸摸這隻在中學年代過後便遺失的漱口杯，久久不能言語。

另一名殖民舊物收藏家Ken，本身任職水警，因曾在英國讀書，接觸英國皇室文化後便一見傾心，大約3年前開始便收藏殖民時代警隊徵章及紀律部隊木盾，英女王的肖像相因價格較昂貴，藏品數量不多，他認為英女王伊利沙伯二世予人印象較為慈祥，加上當年曾帶領英國以至整個歐洲力抗納粹有功，象徵意義無法取替，原以為她可以安然度過100歲生辰，詎料今年健康突然急轉直下，至昨日突然離世，「唉，今年咁突然，都唔知係咪畀個孫激親。」

他稱，近年開始協助負責人統籌紀律部隊展覽館事宜，已闢出部分空間於今年10月舉行有關展覽，展出由殖民時代以至現今紀律部隊藏品，並且籌備明年4月在葵涌一個面積約3,000呎的工廈貨倉進行更大型展覽，公眾可到場免費參觀。而為了紀念英女皇離世，店內今日特應擺放白色鮮花悼念，大眾可以免費入場，參觀相關肖像或產品，以緬懷她的過去及一生功績。