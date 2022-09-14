志記鎅木廠｜限期屆滿政府人員帶支票收場　木廠拒交場冀勿硬收地

位於新界東北發展區的古洞北「志記鎅木廠」，收地限期昨日（13日）屆滿，今早（14日）十數名政府人員抵達現場，並表示已經帶同賠償用的支票；但由於木廠今日不願交場，職員稱會將訴求告知上級，約20分鐘後便離開木廠。負責人之一的妹姐表示，雖然今日政府人員未有強硬表明最終限期為何時，但「今日唔知聽日事」，擔心對方不知何時再會派人前來。



特惠補償不足讓廠方找到適合新址搬遷

政府於新界東北收地發展，逾70年歷史的上水古洞馬草壟路的志記鎅木廠被列入發展區範圍，儘管政府做出特惠補償安排，但並不足以讓廠方找到適合新址搬遷。昨日（13日）志記負責人之一的權哥指，接獲通知地政總署來電，對方表明廠方要有心理準備、日內會無預警收地封廠。但昨日搬遷限期屆滿時，未見有政府人員到場。

十數名人員帶同賠償支票到場 未答可否給予寬限

今天上午約10時，地政總署、土木工程拓展處共十數名人員來到木廠要求收地。據志記另一名負責人妹姐指，今天對方突然前來，然而職員仍是「又係同一句說話」、「咩都話要問上頭」，「問佢可唔可以兩年（寬限）唔出聲，一年、半年、三個月都係唔出聲。」妹姐又透露，地政人員今天確有表示已經帶同支票到場，惟他們沒有理會，也沒有查詢金額有多少。

日前（13日）志記鎅木廠搬遷限期屆滿情況：



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只願政府多給時間善後：唔好咁強硬

雖然今天政府人員未有表明，何時會是最終限期、會否強硬派人前來收地，但妹姐表示他們難免擔心，只希望對方多予時間讓他們善後、「唔好咁強硬」。

由1948年開始經營走過大半個世紀的志記鎅木廠，因發展問題先後經歷四度搬遷，其中留在上水古洞馬草壟現址最久，已有近40年。在這個面積達到1萬平方呎的空間，志記由一間原木加工廠，轉型成為專門回收廢木、經篩選開鎅後翻新成再生木材的地方，近年亦開設木工班讓巿民親身體驗如何將廢棄木材變成有用的環保家具。雖然廠方稱已努力清走廠內逾千噸木材，但只清理大約200噸，其餘800噸尚未有著落，當中包括兩星期前由中電轉介處理的木製電線杆。