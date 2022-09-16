志記鎅木廠｜木廠3頭唐狗有着落　妹姐憂封廠勢令流浪狗斷水斷糧

逾70年歷史的上水古洞馬草壟路志記鎅木廠，收地限期早於本周二（13日）屆滿，發展局局長甯漢豪日前表明不會再有新限期，意味木廠正式進入倒數階段，其中一名負責人妹姐稱正逐步遷走重要物品，在廠內生活多年的3頭唐狗亦相繼有着落，惟憂心馬草壟木廠區至少8頭唐狗被遺棄後，長年過着流浪生活，靠她每日放下狗糧及清水定期餵飼，若木廠與其他工廠「連根拔起」，牠們將斷水斷糧無法獨活，「我哋都係剩係帶到條命走，啲（流浪）狗真係唔知點算。」



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3頭唐狗在木廠生活逾6年 獲好心義工相繼認養

志記鎅木廠多年來飼養3頭唐狗，包括8歲的刀仔、7歲同胎姊妹小黑及燒賣，負責人妹姐稱繼刀仔有人領養後，其餘兩頭唐狗女亦獲木工班義工安排下一個住處，讓她稍為安心，專心為木廠最後歲月盡力為800多噸原木尋找出路，並加緊為巨型原木切割成長形方塊，以便另覓木廠收留或搬走。

然而她指隨着馬草壟木廠區內至少有8頭唐狗遭遺棄，目前由在廠外擺「餵狗陣」，每日放下清潔食水及狗糧，讓唐狗自行下山進食。她稱由於每日有大量工程進行中，加上曾經被人捕足，該批唐狗極有警覺性，白天躲在叢林避人避車，多次放籠亦無法成功捕捉，只能等牠們傍晚自行下山覓食，擔心區內陸續有廠房連根拔起，加上附近飯堂今年初倒閉後，已沒有人固定餵食，有機會被人毒狗或斷水斷糧下難以生存，「我哋都係剩係帶到條命走，啲（流浪）狗真係唔知點算。」

我哋都係剩係帶到條命走，啲（流浪）狗真係唔知點算。 志記鎅木廠負責人妹姐

銅廠職員：一間廠走咗留低一隻，走下走下就留低十幾隻

在木廠區內一間銅廠工作逾5年的男職員表示，流浪狗原本各有廠房東主飼養，但被收地後廠主棄守離開，遺下唐狗自生自滅，「一間廠走咗留低一隻，走下走下就留低十幾隻。」牠們主要依靠其他工廠的職員留下剩飯餵飼，亦有動物義工偶爾到場放下狗糧才能生存至今天，但該批唐狗較為怕人，一旦走近自動避開，甚至會受驚反咬一口，「我哋都係做到十至十一月就搬廠，到時唔知靠邊個繼續餵佢哋。」

因應新界東北發展，包括志記鎅木廠在內的馬草壟木廠區被列入發展區範圍，部分工廠獲延後至10至11月交出廠地，但志記鎅木廠收地限期早於本周二（13日）屆滿，發展局局長甯漢豪昨（15日）出席活動時表明，當局會根據賠償機制，向木廠賠償1,400多萬元，呼籲營運者盡早配合政府行動遷出。

她又指當局已經給予數次限期，稱若如果不斷有新限期，限期將變得沒有意思，表明「總要有一天，限期是真正的限期才行。」而最新的限期早幾日已到期，地政總署要安排進場清拆，意味隨時派員封廠清場。